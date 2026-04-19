Netanjahu poručio: Rat još nije gotov - u svakom trenutku može se desiti nešto novo

BENJAMIN Netanjahu je rekao da je Izrael i dalje u ratu sa Iranom.

Izraelski premijer je rekao da njegova zemlja, zajedno sa Sjedinjenim Državama, predvodi borbu civilizacije protiv varvarstva, misleći na Iran.

Govoreći na konferenciji za novinare povodom posete argentinskog predsednika Havijera Majlija Jerusalimu, Netanjahu je rekao da je Izrael, zajedno sa Sjedinjenim Državama, uključen u borbu protiv velike tiranije Irana, koja teroriše svet, želi uništenje Izraela, uništenje Sjedinjenih Država i zapadne civilizacije kakvu poznajemo.

- Postigli smo velike stvari. Još nije gotovo. Nešto novo može da se desi u svakom trenutku - dodao je.

