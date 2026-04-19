Za dve godine hakovano skoro 300 naloga zvaničnika zemalja NATO-a i Ukrajine: Na udaru i Srbija
HAKERI su u periodu 2024–2026. godine upali u najmanje 284 naloga elektronske pošte zvaničnika zemalja NATO i Ukrajine, ali i Srbije, prenosi agencija Rojters, pozivajući se na grupu britanskih i američkih stručnjaka za sajber-pretnje "Ctrl Alt Intel".
Kako se ističe, hakeri su slučajno ostavili otvoren pristup podacima do kojih su došli, među kojima je hiljade elektronskih poruka.
-Brojni zvaničnici u zemljama NATO-a bili su pogođeni sajber-napadima, navodi Rojters.
Prema podacima agencije, hakovano je skoro 70 naloga koji pripadaju vazduhoplovstvu Rumunije i vazduhoplovnim bazama Alijanse, kao i 27 naloga povezanih sa Generalštabom Oružanih snaga Grčke.
Pored članica NATO-a, na udaru hakera našli su se nalozi više lokalnih vojnih zvaničnika u Srbiji.
Osim toga, hakovani su nalozi povezani sa Kancelarijom specijalizovanog tužioca za odbranu Ukrajine, ukrajinskom Nacionalnom agencijom za praćenje i upravljanje imovinom (ARMA) i Specijalizovanim antikorupcijskim tužilaštvom (SAP) Ukrajine.
Prema navodima grupe "Ctrl Alt Intel", iza napada bi mogla da stoji hakerska grupa "Fensi ber", koja navodno ima veze sa Rusijom. Ipak, u izveštaju nisu predstavljeni konkretni dokazi za tu tvrdnju.
U Rusiji su više puta negirali umešanost u sajber-napade i hakerske aktivnosti.
(rt.rs)
BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje
Komentari (0)