Za dve godine hakovano skoro 300 naloga zvaničnika zemalja NATO-a i Ukrajine: Na udaru i Srbija

HAKERI su u periodu 2024–2026. godine upali u najmanje 284 naloga elektronske pošte zvaničnika zemalja NATO i Ukrajine, ali i Srbije, prenosi agencija Rojters, pozivajući se na grupu britanskih i američkih stručnjaka za sajber-pretnje "Ctrl Alt Intel".

Kako se ističe, hakeri su slučajno ostavili otvoren pristup podacima do kojih su došli, među kojima je hiljade elektronskih poruka.

-Brojni zvaničnici u zemljama NATO-a bili su pogođeni sajber-napadima, navodi Rojters.

Prema podacima agencije, hakovano je skoro 70 naloga koji pripadaju vazduhoplovstvu Rumunije i vazduhoplovnim bazama Alijanse, kao i 27 naloga povezanih sa Generalštabom Oružanih snaga Grčke.

Pored članica NATO-a, na udaru hakera našli su se nalozi više lokalnih vojnih zvaničnika u Srbiji.

Osim toga, hakovani su nalozi povezani sa Kancelarijom specijalizovanog tužioca za odbranu Ukrajine, ukrajinskom Nacionalnom agencijom za praćenje i upravljanje imovinom (ARMA) i Specijalizovanim antikorupcijskim tužilaštvom (SAP) Ukrajine.

Prema navodima grupe "Ctrl Alt Intel", iza napada bi mogla da stoji hakerska grupa "Fensi ber", koja navodno ima veze sa Rusijom. Ipak, u izveštaju nisu predstavljeni konkretni dokazi za tu tvrdnju.

U Rusiji su više puta negirali umešanost u sajber-napade i hakerske aktivnosti.

(rt.rs)

