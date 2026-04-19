Neviđena situacija Ormuz opusteo: Nijedan tanker ne prolazi – preti energetski šok!

NIJEDAN tanker danas nije prošao kroz Ormuski moreuz, pokazuju podaci o praćenju plovidbe sajta "Marine Tracker", nakon što je Iran ponovo zatvorio ovaj strateški plovni put "zbog kršenja uslova prekida vatre".

Prema dostupnim podacima sajta "Marine Tracker", nedelja je jedan od najmirnijih dana u ovom moreuzu od početka sukoba, pošto nije zabeležen prolazak tankera, prenosi CNN.

Snimci sa sajta za praćenje brodova pokazuju veliki broj plovila usidrenih u blizini moreuza, dok su pojedini brodovi kružili kako bi izbegli ulazak u ovaj plovni put.

Manji broj manjih plovila ipak je ušao u kanal, ali se uglavnom radi o tegljačima ili brodovima pod iranskom zastavom.

Ranije danas, dva tankera pod sankcijama, koja su prevozila tečni naftni gas, bila su na izlazu iz Persijskog zaliva, ali su ih iranske oružane snage iznenada primorale da se vrate, prenela je iranska novinska agencija Tasnim.

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštla je u subotu da je moreuz ponovo zatvoren za saobraćaj "zbog kršenja uslova prekida vatre" i jer "američki neprijatelj nije ukinuo pomorsku blokadu iranskih brodova i luka".

Šef iranske diplomatije Abas Arakči u petak je objavio da će prolaz kroz Ormuz biti otvoren za sve komercijalne brodove do kraja primirja sa Libanom, ali je ta odluka u subotu promenjena.

(Tanjug)

