Potpredsednik Irana: Naši pregovarači brane nacionalne interese, stav SAD promenljiv i nedosledan

POTPREDSEDNIK Irana Mohamad Reza Aref izjavio je danas da iranski pregovarački tim "hrabro brani nacionalne interese" Islamske Republike, ocenjujući da su stavovi Sjedinjenih Američkih Država u pregovorima "promenljivi i nedosledni".

Foto: Tanjug/AP Photo

Aref je, navodi Al Džazira, istakao da pregovarački tim mora da ima podršku svih institucija, naglašavajući da Iran namerava da očuva svoja dostignuća.

-Stavovi druge strane u pregovorima su kolebljivi. Pod pritiskom popuštaju, a zatim zauzimaju tvrdoglav pristup, rekao je Aref.

On je ponovio i da je za Iran od ključnog značaja kontrola nad Ormuskim moreuzom.

-Ako budemo upravljali Ormuskim moreuzom, neće biti potrebe da čekamo ukidanje sankcija, jer će one praktično izgubiti efekat, zaključio je Aref.

Iran je ranije saopštio da će Ormuz ostati zatvoren sve dok se ne postigne primirje u Libanu, a posle izraelsko-libanskog dogovora o prekidu vatre Teheran je saopštio u petak da je otvoren plovni put kroz Ormuski moreuz.

Međutim, iranska vojska je saopštila u subotu da je taj plovni put ponovo blokiran i da je "pod strogim nadzorom i kontrolom iranskih oružanih snaga" nakon što je Teheran optužio američku stranu da je nastavila blokadu Ormuskog moreuza.

U sukobu SAD i Izraela sa Iranom, koji je počeo 28. februara, nakon što u pregovorima o iranskom nuklearnom programu nije postignut sporazum, 8. aprila je postignut dogovor o dvonedeljnom prekidu vatre, koji je omogućilo posredovanje Pakistana u pregovorima u Islamabadu.

U Islamabadu su 11. aprila održani pregovori između delegacije SAD, koju je predvodio američki potpredsednik Džej Di Vens, i delegacije Irana, koju je predvodio predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf, a na kojima nije postignut sporazum o trajnom miru.

(Tanjug)

