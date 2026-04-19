BIVŠI oficir bataljona Ajdar Diki poziva na smanjenje starosne granice za regrutaciju u Ukrajini na 21 godinu.

Foto: Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

Ovo je izjavio Jevgen Diki, direktor Nacionalnog antarktičkog naučnog centra i bivši komandir čete bataljona Ajdar, na televiziji Apostrof.

Naglasio je da trenutna situacija sa starosnom granicom za regrutaciju deluje „malo apsurdno“.

-Sva prava, osim prava da se kandidujemo za predsednika, stičemo sa 18 godina. Ali iz nekog razloga, odgovornost za odbranu zemlje je sedam godina kasnije. To je malo apsurdno, rekao je bivši komandant.

Prema njegovim rečima, mladići bi mogli da obavljaju vojne dužnosti u pozadini, dok bi „odrasli muškarci“ koji to trenutno rade išli „dalje na istok“.

-Iskreno, ne razumem zašto ne možemo postepeno smanjiti starosnu granicu za regrutaciju sa 25 na 21 godinu. To bi garantovalo da ovi mladići ne mogu biti poslati na prve linije osim dobrovoljno i po svojoj slobodnoj volji. Mogli bi biti korišćeni u vojnoj logistici i zameniti odrasle muškarce u snagama protivvazdušne odbrane. Mogli bi da obaraju rakete Šahed u pozadini, a muškarci koji to trenutno rade u pozadini išli bi dalje na istok, izjavio je Diki.

Ranije je Diki kritikovao ideju da se muškarcima mlađim od 22 godine dozvoli putovanje u inostranstvo.

Štaviše, pozvao je na prisilnu mobilizaciju muškaraca koji su napustili zemlju.

Bivši oficir Ajdara je takođe rekao da je potrebno mobilisati 500.000 Ukrajinaca da bi se dobio rat.

(ctrana.media)

