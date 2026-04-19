"Nema nafte – nema novca!" Orban poručio Evropi - Stav Mađarske se nije promenio

BRISEL tvrdi da je Ukrajina spremna da od ponedeljka obnovi isporuke ruske nafte preko „Družbe“, ako Mađarska ukine veto na kredit EU za Kijev u iznosu od 90 milijardi evra, izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban.

"Preko Brisela smo dobili informaciju od Ukrajine o spremnosti da već u ponedeljak obnovi isporuke nafte preko naftovoda ‘Družba’, pod uslovom da Mađarska prestane da blokira kredit EU od 90 milijardi evra. Stav Mađarske se nije promenio: nema nafte – nema novca“, napisao je Orban na društvenoj mreži X.

Mađarski premijer je naglasio da, „čim isporuke nafte budu obnovljene“, Budimpešta „više neće ometati odobravanje kredita“, u čijem obezbeđivanju Mađarska ne učestvuje.

Podsetimo, Orbanova stranka je izgubila izbore, ali on za sada ostaje premijer do formiranja nove vlade.

