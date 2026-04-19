"Nema nafte – nema novca!" Orban poručio Evropi - Stav Mađarske se nije promenio
BRISEL tvrdi da je Ukrajina spremna da od ponedeljka obnovi isporuke ruske nafte preko „Družbe“, ako Mađarska ukine veto na kredit EU za Kijev u iznosu od 90 milijardi evra, izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban.
"Preko Brisela smo dobili informaciju od Ukrajine o spremnosti da već u ponedeljak obnovi isporuke nafte preko naftovoda ‘Družba’, pod uslovom da Mađarska prestane da blokira kredit EU od 90 milijardi evra. Stav Mađarske se nije promenio: nema nafte – nema novca“, napisao je Orban na društvenoj mreži X.
Mađarski premijer je naglasio da, „čim isporuke nafte budu obnovljene“, Budimpešta „više neće ometati odobravanje kredita“, u čijem obezbeđivanju Mađarska ne učestvuje.
Podsetimo, Orbanova stranka je izgubila izbore, ali on za sada ostaje premijer do formiranja nove vlade.
(Sputnjik)
Evo gde više nije bezbedno putovati: Koji su rizici boravka u najopasnijim zemljama?
19. 04. 2026. u 18:03
Američki mediji: Iranska delegacija će u utorak stići u Pakistan na razgovore sa SAD
19. 04. 2026. u 17:45
Trka u naoružanju tokom primirja: Iran tvrdi da SAD gube korak
19. 04. 2026. u 17:38
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
