Turska protiv vojnih blokova na Bliskom istoku: Zalaže se za smanjenje tenzija
TURSKA ne želi da stvara vojne blokove na Bliskom istoku, već se zalaže za smanjenje napetosti u regionu, izjavio je ministar spoljnih poslova ove zemlje Hakan Fidan.
- Nije nam cilj da stvaramo vojne blokove protiv muslimanskih zemalja, kao što to čini Izrael. Naš cilj je da pomognemo u smanjenju tenzija i ‘gašenju požara’ u regionu - rekao je Fidan na konferenciji za novinare nakon foruma u Antaliji.
On je napomenuo da Turska očekuje da će primirje između SAD i Irana biti produženo sledeće nedelje.
- Podržavamo pregovore između SAD i Irana. Svet je odahnuo nakon objave primirja. Smatramo da bi privremeno primirje postignuto između Sjedinjenih Američkih Država i Irana trebalo produžiti bar za sledeću nedelju, bez obzira na nesuglasice između strana, jer je to objektivno neophodno da bi se održala trenutna dinamika i sprečila nova eskalacija - objasnio je turski ministar.
Prema njegovim rečima, ovakva mogućnost mora se iskoristiti „što je moguće efikasnije“ kako bi se ojačao prekid vatre i stvorili uslovi za nastavak pregovaračkog procesa.
- Svaki prevremeni prekid primirja mogao bi dodatno zaoštriti situaciju, tako da je važno sačuvati dijalog i kretati se ka održivim sporazumima - ocenio je ministar.
Kako je naveo, na sastanku ministara spoljnih poslova Turske, Egipta, Pakistana i Saudijske Arabije u Antaliji razmatrana su ključna regionalna pitanja i perspektive saradnje.
- Razgovarali smo o svim pitanjima koja se odnose na region. Naši lideri imaju političku volju da razvijaju odnose, uključujući i u sektoru odbrane, i da ostvare potencijal našeg regiona - istakao je Fidan.
On je dodao da ove zemlje nameravaju da nastave da koordinišu napore za rešavanje postojećih kriza.
(Sputnjik)
