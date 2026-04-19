"Nema više gospodina finog" Tramp ponovo zapretio da će onesposobiti iranske elektrane i mostove
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovio je danas pretnju da će onesposobiti iranske elektrane i mostove, ukoliko iranski režim ne postigne dogovor o okončanju rata i optužio Iran da je prekršio dvonedeljno primirje.
"Nudimo veoma fer i razuman dogovor i nadam se da će ga prihvatiti jer, ako to ne urade, Sjedinjene Američke Države će uništiti svaku elektranu i svaki most u Iranu. Nema više gospodina finog", naveo je Tramp u objavi na svojoj platformi Truth Social.
Rekao je da će Iran brzo i lako pasti, kao i da će mu, ako Iran ne prihvati dogovor, biti čast da uradi, kako je naveo, "ono što mora da se uradi, što je trebalo da se urade Iranu drugi (američki) predsednici za poslednjih 47 godina.
- Vreme je da se iranska mašina za ubijanje zaustavi - poručio je Tramp.
On je optužio Iran da je u subotu prekršio dogovor o dvonedeljnom prekidu vatre ponovnim zatvaranjem Ormuskog moreuza, što je uključivalo i napade na nekoliko brodova. Tramp tvrdi da Sjedinjene Američke Države "ne gube ništa" zatvaranjem tog moreuza, navodeći da Iran gubi milione dolara. Najavio je da američki predstavnici idu sutra u Islamabad na pregovore.
- Iran je nedavno objavio da zatvara moreuz, što je čudno, jer ga je naša blokada već zatvorila. Pomažu nam, a da toga nisu ni svesni, a oni su ti koji gube zatvorenim prolazom 500 miliona dolara dnevno! Sjedinjene Države ne gube ništa. U stvari, mnogi brodovi se upravo sada upućuju ka SAD, Teksasu, Luizijani i Aljasci, da se utovare, hvala IRGC-u - naveo je Tramp.
(Tanjug)
