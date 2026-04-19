Izrael tokom prekida vatre sprovodi Trampovu ideju "kamenog doba" na jugu Libana: Narod se posle ovoga neće vratiti

IZRAELSKE snage dižu u vazduh kuće u naseljima duž granice u Libiji, izjavio je izvor iz te arapske zemlje za Sputnjik.

- Neprijateljska vojska koristi desetodnevni prekid vatre i, kršeći ga, minira a zatim diže u vazduh kuće u selima koja se nalaze duž južne granice - naveo je izvor.

Prema rečima izvora, izraelske trupe miniraju čitave ulice sa civilnim kućama i digli su u vazduh zgrade u naseljima Bajda i Nakura, kao i na severnoj periferiji Bint Džbejla.

Nakon što je počelo primirje, Izrael je pozvao Libance da se drže podalje od pograničnih sela. Vlasti u Bejrutu su im takođe savetovale da ne žure sa povratkom kucći iz bezbednosnih razloga.

