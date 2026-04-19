Pucač iz Kijeva bivši ukrajinski vojnik: Dmitrij se tužio sa državom zbog vojne penzije od 50 dolara, pa počinio masakr

М.А.С.

19. 04. 2026. u 12:41

ČOVEK koji je pucao na šest ljudi u Kijevu i ubijen tokom hapšenja bio je bivši vojnik koji je prethodno tužio Ukrajinski penzioni fond za dodatnu isplatu svoje vojne penzije.

Пуцач из Кијева бивши украјински војник: Дмитриј се тужио са државом због војне пензије од 50 долара, па починио масакр

Tanjug/AP/Dan Bashakov

 - Ime napadača bilo je Dmitrij Vasilčenkov. „Poznato je da je tužio Ukrajinski penzioni fond i dobio dodatnu isplatu od približno dve hiljade grivni (45 američkih dolara – prim. aut.). Sudeći po činjenicama slučaja, bio je bivši vojnik koji je primao ukrajinsku vojnu penziju - navodi se u saopštenju objavljenom na Telegram kanalu jednog ukrajinskog sajta, prenosi RIA Novosti. 


Ranije u subotu, kijevska policija je izvestila da je nepoznati napadač otvorio vatru na ljude u Goloseivskom okrugu prestonice. Zatim je pobegao u supermarket, gde je ljude uzeo za taoce.

Масакр у КијевуFoto: Tanjug/AP/Dan Bashakov

Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko kasnije je objavio da je napadač ubijen prilikom hapšenja. Prema rečima gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička, šest osoba je ubijeno, a 15 je ranjeno. Ukrajinski generalni tužilac Ruslan Kravčenko objavio je da je o napadu pokrenuta krivična istraga po članu o terorizmu.


 

Zapad u šoku, Rusija slavi: Konor Megregor postao pravoslavac!? Fotografije koje je objavio iznenadile su svet!