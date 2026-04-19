Pucač iz Kijeva bivši ukrajinski vojnik: Dmitrij se tužio sa državom zbog vojne penzije od 50 dolara, pa počinio masakr

ČOVEK koji je pucao na šest ljudi u Kijevu i ubijen tokom hapšenja bio je bivši vojnik koji je prethodno tužio Ukrajinski penzioni fond za dodatnu isplatu svoje vojne penzije.

- Ime napadača bilo je Dmitrij Vasilčenkov. „Poznato je da je tužio Ukrajinski penzioni fond i dobio dodatnu isplatu od približno dve hiljade grivni (45 američkih dolara – prim. aut.). Sudeći po činjenicama slučaja, bio je bivši vojnik koji je primao ukrajinsku vojnu penziju - navodi se u saopštenju objavljenom na Telegram kanalu jednog ukrajinskog sajta, prenosi RIA Novosti.



Ranije u subotu, kijevska policija je izvestila da je nepoznati napadač otvorio vatru na ljude u Goloseivskom okrugu prestonice. Zatim je pobegao u supermarket, gde je ljude uzeo za taoce.

Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko kasnije je objavio da je napadač ubijen prilikom hapšenja. Prema rečima gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička, šest osoba je ubijeno, a 15 je ranjeno. Ukrajinski generalni tužilac Ruslan Kravčenko objavio je da je o napadu pokrenuta krivična istraga po članu o terorizmu.



