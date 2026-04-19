Svet

Šta ovo treba da znači?! Ruski radio "Sudnjeg dana" emitovao kratku poruku jutros u 00.09

М.А.С.

19. 04. 2026. u 12:15

SIGNAL „Pelevizator“ emitovan je na radio stanici UVB-76, poznatoj i kao „Radio stanica Sudnjeg dana“.

Шта ово треба да значи?! Руски радио Судњег дана емитовао кратку поруку јутрос у 00.09

Odgovarajuća poruka je snimljena u nedelju u 00:09 po moskovskom vremenu, prema Telegram kanalu „UVB-76 Logovi“, koji prati njenu aktivnost, prenosi RIA Novosti.

Prvenstveno emituje kratak zujavi signal, zbog čega se ponekad naziva „Zujalica“.

Ruski radio "Sudnjeg dana“ je neformalni naziv za misterioznu kratkotalasnu radio-stanicu poznatu kao UVB-76, razvineju 70-ih tokom Hladnog rata.

Teorije:

Najprihvaćenija teorija je da je koristi ruska vojska za prenos kodiranih naređenja jedinicama:

sistem „mrtve ruke“ (Dead Hand) - neki veruju da je povezana sa automatskim sistemom za nuklearni odgovor poznatim kao Dead Hand. Po toj teoriji, ako signal stane — to bi značilo da je došlo do katastrofe;

testiranje ili „ping“ kanala;

konstantno zujanje može služiti da pokaže da je kanal aktivan i spreman za prijem;

špijunska komunikacija.

