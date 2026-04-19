Šta ovo treba da znači?! Ruski radio "Sudnjeg dana" emitovao kratku poruku jutros u 00.09
SIGNAL „Pelevizator“ emitovan je na radio stanici UVB-76, poznatoj i kao „Radio stanica Sudnjeg dana“.
Odgovarajuća poruka je snimljena u nedelju u 00:09 po moskovskom vremenu, prema Telegram kanalu „UVB-76 Logovi“, koji prati njenu aktivnost, prenosi RIA Novosti.
Prvenstveno emituje kratak zujavi signal, zbog čega se ponekad naziva „Zujalica“.
Ruski radio "Sudnjeg dana“ je neformalni naziv za misterioznu kratkotalasnu radio-stanicu poznatu kao UVB-76, razvineju 70-ih tokom Hladnog rata.
Teorije:
Najprihvaćenija teorija je da je koristi ruska vojska za prenos kodiranih naređenja jedinicama:
sistem „mrtve ruke“ (Dead Hand) - neki veruju da je povezana sa automatskim sistemom za nuklearni odgovor poznatim kao Dead Hand. Po toj teoriji, ako signal stane — to bi značilo da je došlo do katastrofe;
testiranje ili „ping“ kanala;
konstantno zujanje može služiti da pokaže da je kanal aktivan i spreman za prijem;
špijunska komunikacija.
