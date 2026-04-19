Hezbolahu dan pred primirje umalo zadan konačan udarac: Otkriveno kako je prekid vatre sprečio krvoproliće

VIŠE od 150 pripadnika Hezbolaha, uključujući nekoliko komandanata, ubijeno je u izraelskim vazdušnim napadima dan pre nego što je prekid vatre u Libanu stupio na snagu, saopštila je izraelska vojska (IDF).

IDF kaže da je u četvrtak pogodila oko 300 lokacija Hezbolaha, uključujući raketne bacače, komandne centre i skladišta oružja širom Libana.

U napadima je ubijeno preko 150 operativaca Hezbolaha, uključujući komandanta područja Bint Džbejl, Alija Redu Abasa, i druge komandante, prema navodima vojske.

IDF kaže da je Abas četvrti komandant sektora Bint Džbejl koga je Izrael ubio usred rata na više frontova poslednjih godina.

Vojska dodaje da je od eskalacije neprijateljstava sa Libanom usred rata u Iranu, kada je grupa nastavila raketne i napade dronovima na Izrael, u Libanu ubijeno preko 1.800 operativaca te grupe.

