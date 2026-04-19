"Ormuz ćemo otvoriti po naređenju Hamneija, ne po tvitovima nekog idiota" Isplivao snimak pomorske komunikacije, Tramp brutalno ismejan
IRANSKA ambasada u Južnoj Africi direktno je ismevala američkog predsednika Donalda Trampa u objavi na Iks-u, pozivajući se na viralni snimak pomorske komunikacije koji se pripisuje Korpusu garde islamske revolucije (IRGC), upozoravajući brodove da ne pokušavaju da prođu kroz strateški vodeni put.
- Idiote, mislio je na vašeg idiota predsednika, Trampa. Samo potražite 'idiot' na Guglu - razumećete ko je to - navela je ambasada u objavi na Iks-u.
Navodna radio komunikacija, emitovana na pomorskom kanalu 16, upozoravala je brodove da ne pokušavaju da prođu kroz strateški vodeni put bez dozvole iranskih snaga, prenosi iranska agencija Tasnim.
- Ovde iranska mornarica Sepaha (IRGC) poziva kanal 16. Ormuski moreuz je i dalje zatvoren. Otvorićemo ga po naređenju našeg imama Hamneija, a ne po tvitovima nekog idiota. Ako želite da prođete kroz moreuz, morate tražiti dozvolu od iranske mornarice Sepaha. Svi brodovi koji imaju veze sa našim neprijateljima biće meta ako pokušaju da prođu Ormuski moreuz - nastavlja se u poruci.
Sarkastična provokacija ambasade usledila je nakon tvrdnji Trampovih objava na Truth Social da je reč „idiot“ u snimku bila usmerena na iranskog ministra spoljnih poslova, sugestiju koju je misija čvrsto odbacila, uz naznaku da je naglasak u audio snimku eksplicitno na američkom predsedniku, a ne na bilo kome drugom.
"U Beloj kući biti kopile - nije uvreda"
07. 04. 2026. u 20:37
Potpuna blokada Irana: Amerikanci objavili da su ostvarili "pomorsku superiornost"
15. 04. 2026. u 08:44
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
