"'Služiti i štititi' nije samo slogan" Suspendovani policajci koji su pobegli tokom terorističkog napada u Kijevu
POLICIJSKI službenici koji su pobegli od napadača tokom jučerašnjeg terorističkog napada u Kijevu suspendovani su sa dužnosti, saopštio je šef ukrajinske Nacionalne policije Ivan Vihivski.
- Po nalogu ministra unutrašnjih poslova Igora Klimenka, pokrenuta je zvanična istraga o delovanju patrolnih policajaca na mestu pucnjave u Goloseivskom okrugu - rekao je Vihivski, prenosi Unian. On je naglasio da su, za vreme trajanja istrage, policajci koji su pobegli sa mesta terorističkog napada suspendovani sa dužnosti.
- Moramo utvrditi sve okolnosti incidenta bez izuzetka: proučavaju se dostupni video-materijali, uključujući i one distribuirane na mreži, i ispituju se svedoci - napomenuo je on. Sve prikupljene informacije biće prosleđene Državnom istražnom birou. Vihivski je rekao da je Nacionalna policija zainteresovana za objektivnu i nepristrasnu istragu, a javnost će uskoro saznati o rezultatima interne istrage. "'Služiti i štititi' nije samo slogan. Mora biti potkrepljen odgovarajućim profesionalnim akcijama. Posebno u kritičnim trenucima kada životi ljudi zavise od toga - istakao je ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Igor Klimenko.
