Svet

"Kupola sa tri mitraljeza sa po 3.000 metaka" Ruska grupa trupa "Centar" osmislila "čudovište" koje nije sa ove planete

М.А.С.

19. 04. 2026. u 09:23

SPECIJALISTI za popravku iz grupe trupa "Centar" proizvode protivvazdušne kupole sa tri mitraljeza "Kalašnjikov" i 3.000 metaka municije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Купола са три митраљеза са по 3.000 метака Руска група трупа Центар осмислила чудовиште које није са ове планете

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

 - Specijalisti iz odvojenog bataljona za popravku i restauraciju 51. gardijske kombinovane armije Centralnih snaga proizvode i nadograđuju protivvazdušne kupole za vazdušne osmatračnice i mobilne vatrene timove. Svaka kupola je opremljena sa tri mitraljeza "Kalašnjikov" sa 3.000 metaka municije - navodi se u saopštenju, prenosi RIA Novosti.

Ministarstvo odbrane je napomenulo da dizajn sistema omogućava horizontalno i vertikalno ciljanje, kao i sveobuhvatnu vatru protiv neprijateljskih vazdušnih ciljeva.

 - Pripadnici službe obavljaju svoje zadatke u više smena, što omogućava operacije 24/7 - zaključilo je ministarstvo.

BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
