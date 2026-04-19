"Kupola sa tri mitraljeza sa po 3.000 metaka" Ruska grupa trupa "Centar" osmislila "čudovište" koje nije sa ove planete

SPECIJALISTI za popravku iz grupe trupa "Centar" proizvode protivvazdušne kupole sa tri mitraljeza "Kalašnjikov" i 3.000 metaka municije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

- Specijalisti iz odvojenog bataljona za popravku i restauraciju 51. gardijske kombinovane armije Centralnih snaga proizvode i nadograđuju protivvazdušne kupole za vazdušne osmatračnice i mobilne vatrene timove. Svaka kupola je opremljena sa tri mitraljeza "Kalašnjikov" sa 3.000 metaka municije - navodi se u saopštenju, prenosi RIA Novosti.

Ministarstvo odbrane je napomenulo da dizajn sistema omogućava horizontalno i vertikalno ciljanje, kao i sveobuhvatnu vatru protiv neprijateljskih vazdušnih ciljeva.

- Pripadnici službe obavljaju svoje zadatke u više smena, što omogućava operacije 24/7 - zaključilo je ministarstvo.

