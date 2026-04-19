"Sukob sa Belorusijom je sukob i sa Rusijom" Lukašenko poručio da će Moskva u slučaju agresije sručiti ceo arsenal na neprijatelja

М.А.С.

19. 04. 2026. u 09:04

PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je neprihvatljivo da Rusija izgubi Belorusiju, svog najbližeg saveznika.

Foto: Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP

 - Mi smo njihovi najbliži saveznici. Gubitak Belorusije danas je neprihvatljiv za Rusiju. Kao što smo nekada govorili, to znači da će neprijatelj biti u Smolensku, blizu Moskve. To je neprihvatljivo za Rusiju - rekao je Aleksandar Lukašenko, prenosi Belta.

Kako je naveo, Belorusija i Rusija su pravno obavezane i da će u slučaju agresije na Belorusiju, Rusija upotrebiti svoje kapacitete da brani svog saveznika.

 - Mi smo pravno obavezani jedni drugima, a Rusija je eksplicitno izjavila da će upotrebiti ceo svoj arsenal oružja da brani Belorusiju. Čitav svet to zna. Amerika to zna i Evropa to zna. Stoga je sukob sa Belorusijom - sukob sa Belorusijom i Rusijom - rekao je on.

Lukašenko je takođe napomenuo da je na zapadu Rusije stvorena odgovarajuća grupa koja će odmah podržati belorusku vojsku. "Pa, znate kakvo oružje imaju. Zato mi ne želimo rat", rekao je Lukašenko.

(Tanjug)

