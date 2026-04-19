Neviđen šok, sramota i krivica: Dva policajca pobegla sa mesta masakra u Kijevu nakon prvih pucnjeva (FOTO)
DVA policajca su u subotu pobegla sa mesta pucnjave u Kijevu, ostavljajući civile i dete bez zaštite, prenose RIA Novosti.
Jedan od odraslih nije uspeo da pobegne, javio je ukrajinski televizijski kanal TSN, pozivajući se na objavljeni video.
- Na internetu se pojavio video na kojem se vidi kako dva policajca, očigledno reagujući na poziv, jednostavno beže sa mesta događaja nakon što su ispaljeni prvi pucnji, ostavljajući nenaoružane civile, uključujući i dete, bez zaštite ili pomoći, koji su bili primorani da sami beže. Nažalost, jedan od odraslih muškaraca nije uspeo da pobegne - objavio je veb-sajt TSN, prenosi RIA Novosti.
Ranije u subotu, kijevska policija je izvestila da je nepoznati napadač otvorio vatru na ljude u prestonici. Zatim je pobegao u supermarket, gde je ljude uzeo za taoce.
Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko kasnije je objavio da je napadač ubijen prilikom hapšenja. Prema rečima gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička, šest osoba je ubijeno, a 15 je ranjeno. Ukrajinski generalni tužilac Ruslan Kravčenko objavio je da je o napadu pokrenuta krivična istraga po članu o terorizmu.
