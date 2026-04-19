Ukrajinci spržili "ruskog zmaja": "Soncepjok", koji žari i pali, završio u plamenu (VIDEO)
ŠOKANTAN snimak dolazi sa fronta u Ukrajini.
Ukrajinske snage pogodile su ruski teški sistem bacača plamena TOS-1A Soncepjok u privremeno okupiranim delovima Zaporoške oblasti.
Prema Ukrinformu, Robert Brovdi, komandant ukrajinskih snaga bespilotnih sistema, objavio je ovo na Fejsbuku i video snimak.
- Piloti 414. odvojene brigade „Mađarske ptice“, zajedno sa pilotima 412. odvojene brigade „Nemezis“, uništili su 18. aprila u privremeno okupirranoj Zaporoškoj oblasti veoma toksičnu pošast – teški sistem bacača plamena TOS-1A Soncepjok - rekao je Brovdi.
BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu
Komentari (0)