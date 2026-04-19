Ukrajinci spržili "ruskog zmaja": "Soncepjok", koji žari i pali, završio u plamenu (VIDEO)

М.А.С.

19. 04. 2026. u 08:19

ŠOKANTAN snimak dolazi sa fronta u Ukrajini.

Украјинци спржили руског змаја: Сонцепјок, који жари и пали, завршио у пламену (ВИДЕО)

Ukrajinske snage pogodile su ruski teški sistem bacača plamena TOS-1A Soncepjok u privremeno okupiranim delovima Zaporoške oblasti.

Prema Ukrinformu, Robert Brovdi, komandant ukrajinskih snaga bespilotnih sistema, objavio je ovo na Fejsbuku i video snimak.

- Piloti 414. odvojene brigade „Mađarske ptice“, zajedno sa pilotima 412. odvojene brigade „Nemezis“, uništili su 18. aprila u privremeno okupirranoj Zaporoškoj oblasti veoma toksičnu pošast – teški sistem bacača plamena TOS-1A Soncepjok - rekao je Brovdi.

BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu

Korak bliže građanima: „eUprava za sve“ u deset lokalnih samouprava

Korak bliže građanima: „eUprava za sve“ u deset lokalnih samouprava