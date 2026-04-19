"Hrabri, smeli, lojalni i pametni" Tramp: Izrael je odličan saveznik Sjedinjenih Američkih Država
AMERIČKI predsednik Donald Tramp oglasio se danas na svojoj društvenoj mreži Truth Social i pohvalio Izrael kao "odličnog saveznika Sjedinjenih Američkih Država".
- Bez obzira da li ljudi vole Izrael ili ne, oni su se dokazali kao odlični saveznici SAD. Oni su hrabri, smeli, lojalni i pametni i za razliku od drugih koji su pokazali svoje pravo lice u trenutku sukoba i stresa, Izrael se bori žestoko i zna kako da pobedi - poručio je predsednik SAD.
Desetodnevno primirje, čiji je cilj okončanje više od šest nedelja sukoba između Hezbolaha i Izraela, na snazi je od ponoći između četvrtka i petka, nakon što ga je najavio američki predsednik Donald Tramp.
(Tanjug)
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
