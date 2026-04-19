"Hrabri, smeli, lojalni i pametni" Tramp: Izrael je odličan saveznik Sjedinjenih Američkih Država

AMERIČKI predsednik Donald Tramp oglasio se danas na svojoj društvenoj mreži Truth Social i pohvalio Izrael kao "odličnog saveznika Sjedinjenih Američkih Država".

Foto: AP Photo/Alex Brandon, Pool

- Bez obzira da li ljudi vole Izrael ili ne, oni su se dokazali kao odlični saveznici SAD. Oni su hrabri, smeli, lojalni i pametni i za razliku od drugih koji su pokazali svoje pravo lice u trenutku sukoba i stresa, Izrael se bori žestoko i zna kako da pobedi - poručio je predsednik SAD.

Desetodnevno primirje, čiji je cilj okončanje više od šest nedelja sukoba između Hezbolaha i Izraela, na snazi je od ponoći između četvrtka i petka, nakon što ga je najavio američki predsednik Donald Tramp.

(Tanjug)