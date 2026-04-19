Svet

Probudio se najopakiji neprijatelj SAD pa najavio blokadu moreuza Bab el-Mandeb: Trampova sila stegnuta u pakleni obruč

М.А.С.

19. 04. 2026. u 07:40

ZAMENIK ministra spoljnih poslova vlade proiranske jemenske militantne grupe Huta Husein el-Ezi upozorio je danas da bi Huti mogli da zatvore moreuz Bab el-Mandeb kod obale Jemena ukoliko američki predsednik Donald Tramp nastavi da ometa mir.

Пробудио се најопакији непријатељ САД па најавио блокаду мореуза Баб ел-Мандеб: Трампова сила стегнута у паклени обруч

Tanjug/AP/Osamah Abdulrahman

 - Ako odlučimo da zatvorimo Bab el-Mandeb, onda će celo čovečanstvo biti potpuno nemoćni da ga otvori. Stoga je najbolje da Tramp i njegovi saučesnici odmah prekinu sve aktivnosti i politike koje ometaju mir i pokažu neophodno poštovanje prema našem narodu i naciji - objavio je na svom Iks nalogu Husein el-Ezi, prenosi Al Džazira.

Bab el-Mandeb povezuje Crveno more sa Adenskim zalivom i ključna je plovna ruta za trgovačku flotu koja plovi u pravcu Sueckog kanala.

Širok je 29 kilometara u svom najužem delu, ograničavajući saobraćaj na dva kanala za dolazne i odlazne tankere i teretne brodove.

(Tanjug)

Šešelj o Peteru Mađaru: Politička euforija traje kratko kao zaljubljenost, pa posle surova realnost pokazuje svoje zube

