RAT na Bliskom istoku ušao je u 49. dan. Iako sve deluje mirnije nego prethodnih nedelja, u toku su manji okršaju Hezbolaha i Izraela na jugu Liabana i pretnje Huta da će blokirati moreuz Bab el-Mandeb.

Zelenski i Stub o Iranu

Predsednici Ukrajine i Finske, Vladimir Zelenski i Aleksander Stub, razgovarali su o situaciji na ukrajinskom frontu, kao i o izazovima nastalim usled rata u Iranu, prenela je danas agencija Ukrinform.

Iran odbio pregovore!

Iran je odbio da učestvuje u drugoj rundi mirovnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, navodeći kao razloge "preterane zahteve Vašingtona, nerealna očekivanja, konstantnu promenu stavova", kao i "tekuću pomorsku blokadu", što Teheran smatra kršenjem prekida vatre, javila je iranska agencija IRNA.

Aref: Amerikanci su "promenljivi i nedosledni"

Potpredsednik Irana Mohamad Reza Aref izjavio je danas da iranski pregovarački tim "hrabro brani nacionalne interese" Islamske Republike, ocenjujući da su stavovi Sjedinjenih Američkih Država u pregovorima "promenljivi i nedosledni".

Ministar energetike: Pergovori idu dobro

Američki ministar energetike Kris Rajt danas je izjavio da pregovori o Ormuskom moreuzu idu dobro i da Sjedinjene Američke Države nisu daleko od dogovora sa Irancima.

CNN tvrdi: Pregovori u utorak

Iranska delegacija će u utorak stići u Pakistan na razgovore sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država, izjavili su danas neimenovani iranski izvori za CNN, dok su izvori iranske agencije Tasnim naveli Iran još nije odlučio da pošalje pregovarački tim i da sve dok postoji američka pomorska blokada, neće biti pregovora.

Bagei: Amerikanci krše primirje

Američka blokada iranskih luka je "nezakonita i kriminalna" i predstavlja kršenje sporazuma o primirju, izjavio je danas portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei.

Ministar Kac: IDF da upotrebi punu silu

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da je izraelskoj vojsci naloženo da upotrebi "punu snagu" u Libanu, čak i tokom tekućeg primirja, ukoliko se izraelske trupe suoče sa bilo kakvom pretnjom. (Više o tome pročitajte OVDE)

Arakči razgovarao sa Darom

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči razgovarao je danas telefonom sa pakistanskim kolegom, Mohamedom Išakom Darom, o ratu Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, javlja iranska novinska agencija Tasnim.

Tramp: Džej Di Vens neće predvoditi delegaciju SAD na pregovorima sa Iranom

Američki potpredsednik Džej Di Vens neće predvoditi delegaciju Sjedinjenih Američkih Država na novim pregovorima sa Iranom u Pakistanu, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp.

"To je samo zbog bezbednosti. Džej Di je sjajan", rekao je Tramp za ABC njuz, navodeći razlog zašto Vens ne putuje u Islamabad, prenosi Tajms of Izrael.

Tramp je u objavi na društvenim mrežama rekao da će njegovi predstavnici u ponedeljak uveče stići u Islamabad, na još jednu rundu pregovora sa Iranom.

Dva tankera zaustavljena pri prolasku kroz Ormuz

Iranske oružane snage sprečile su danas dva tankera da prođu kroz Ormuski moreuz, nakon što su izdale upozorenja, javila je iranska novinska agencija Tasnim.

Agencija navodi da su tankeri, koji su plovili pod zastavom Bocvane i Angole bili primorani da promene kurs. Ističe se da su ti tankeri promenili kurs nakon, kako je navedeno, "neovlašćenog tranzita" kroz Ormuski moreuz, preneo je Rojters.

Pregovori Irana i SAD iduće nedelje?

Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana verovatno će biti održani pre petka, izjavila su danas dva pakistanska bezbednosna izvora.

Izvori su za Al Džaziru, pod uslovom anonimnosti, rekli da su do ovog zaključka došli na osnovu toga što su "dva američka teška transportna aviona, C-17 Gloubmasters, sletela u vazduhoplovnu bazu Nur Kan u Ravalpindiju", blizu pakistanskog glavnog grada, Islamabada.

Snimak pomorske komunikacije iranske mornarice u kojem ismevaju Trampa

Iranska ambasada u Južnoj Africi direktno je ismevala američkog predsednika Donalda Trampa u objavi na Iks-u, pozivajući se na viralni snimak pomorske komunikacije koji se pripisuje Korpusu garde islamske revolucije (IRGC), upozoravajući brodove da ne pokušavaju da prođu kroz strateški vodeni put.

- Idiote, mislio je na vašeg idiota predsednika, Trampa. Samo potražite 'idiot' na Guglu - razumećete ko je to - navela je ambasada u objavi na Iks-u.

Navodna radio komunikacija, emitovana na pomorskom kanalu 16, upozoravala je brodove da ne pokušavaju da prođu kroz strateški vodeni put bez dozvole iranskih snaga, prenosi iranska agencija Tasnim.

Huti prete blokadom moreuza Bab el- Mandeb

Zamenik ministra spoljnih poslova vlade proiranske jemenske militantne grupe Huta Husein el-Ezi upozorio je danas da bi Huti mogli da zatvore moreuz Bab el-Mandeb kod obale Jemena ukoliko američki predsednik Donald Tramp nastavi da ometa mir.

- Ako odlučimo da zatvorimo Bab el-Mandeb, onda će celo čovečanstvo biti potpuno nemoćni da ga otvori. Stoga je najbolje da Tramp i njegovi saučesnici odmah prekinu sve aktivnosti i politike koje ometaju mir i pokažu neophodno poštovanje prema našem narodu i naciji - objavio je na svom Iks nalogu Husein el-Ezi, prenosi Al Džazira.

Kamala Haris napala Benjamima Netanjahua

Bivša kandidatkinja Demokratske stranke na američkim predsedničkim izborima Kamala Haris optužila je premijera Izraela Benjamina Netanjahua da je uvukao predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa u rat sa Iranom, preneli su danas američki mediji.

U govoru na događaju u Detroitu u američkoj saveznoj državi Mičigen, Kamala Haris je rekla da je Netanjahu uvukao Trampa u sukob sa Iranom nazivajući Trampovu administraciju "najkorumpiranijom u istoriji SAD", prenosi FOX News.

Bivša potpredsednica Sjedinjenih Američkih Država rekla je da je oružani sukob protiv Irana "rat koji američki narod ne želi".

- Tramp je iskoristio operaciju Epski bes kao loš pokušaj da odvrati pažnju od Epstinovih dosijea - ocenila je Harisova i nazvala Trampovu administraciju "najkorumpiranijom, najbezosećajnijom i najnesposobnijom administracijom u istoriji SAD". Ona je rekla da Tramp želi da se ponaša kao da je jak i da poruči da će upotrebiti silu američke vojske protiv bilo koga.

BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu