Konačni rezultati mađarskih izbora: Tisi 141 mesto u parlamentu, Fidesu 52
MAĐARSKA opoziciona stranka Tisa osvojila je 141 od 199 poslaničkih mesta u parlamentu te zemlje na izborima održanim prošle sedmice, navodi se u konačnim rezultatima, objavljenim posle obrade glasova poslatih poštom, iz inostranstva i glasovima predatim putem punomoćja ''Neviđena većina, neviđen mandat, ali istovremeno i odgovornost", rekao je lider Tise i mandatar za sastav nove vlade Mađarske Peter Mađar, prenosi portal Index.hu.
Od osvojenog 141 mesta u parlamentu, Tisa je 45 osvojila preko izborne liste stranke, a 96 direktnim izborom kandidata.
Stranka Fides odlazećeg premijera Viktora Orbana osvojila je 52 poslaničkih mesta, od čega 42 preko izborne liste, a 10 direktnim izborom.
Krajnje desničarska Mi Hazank (Naša zemlja) osvojila je šest poslaničkih mesta putem izborne liste, a nijedna stranka manjina neće imati predstavnika u parlamentu. Parlamentarni izbori u Mađarskoj održani su prošle nedelje, a prema preliminarnim rezultatima objavljenim te večeri, bilo je poznato da je Tisa osvojila dvotrećinsku većinu u parlamentu.
Orban je iste večeri čestitao pobedu Tisi, a Mađar se tokom ove sedmice sastao sa više evropskih lidera i najavio prve korake buduće vlade, koji uključuju nastavak dosadašnje politike prema kreditu Evropske unije za Ukrajinu, kao i diversifikaciju kupovine energenata.
(Tanjug)
Preporučujemo
Komentari (0)