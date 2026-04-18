Izrael i Amerika gađali i oštetili 131 kulturno dobro Irana: Teheran najavljuje tužbu
IRAN će tužiti zbog štete koju su SAD i Izrael nanele nekoliko istorijskih lokaliteta i spomenika u Islamskoj Republici, izvestio je IRNA, pozivajući se na guvernera provincije Isfahan Mehdija Džamalija Nedžada.
-Stručnjaci su proveli nekoliko dana u Isfahanu i mi smo sastavili i podneli potrebnu dokumentaciju međunarodnim organizacijama, navodno je rekao.
Najmanje 131 lokalitet kulturne baštine Irana je oštećen u američko-izraelskim bombardovanjima od februara, rekao je za RT Hasan Fartusi, generalni sekretar Iranske nacionalne komisije za UNESKO.
Ne postoji jednostavan način da se proceni trošak štete na neprocenjivim lokalitetima, od kojih su neki stari i do 400-600 godina, rekao je Fartusi. Čak i ako se lokalitet restaurira, „više ne može da zadrži svoju originalnost“.
-To je katastrofalna situacija, užasna, nažalost nismo mogli da zaštitimo i sačuvamo lokalitete kulturne baštine u našem svetu.
(rt.com)
