Iranska Revolucionarna garda: Ormuz od večeras ostaje zatvoren, amerikanci prekršili primirje
IRANSKA revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da će od večeras Ormuski moreuz ostati zatvoren zbog američkog kršenja primirja, prenela je Al Džazira.
U saopštenju je IRGC navela da je nekoliko brodova u petak prošlo kroz Ormuski moreuz, ali da “zbog kršenja uslova prekida vatre, američki neprijatelj nije ukinuo pomorsku blokadu iranskih brodova i luka“.
-Stoga će od večeras Ormuski moreuz biti zatvoren dok se ova blokada ne ukine, dodaje se u saopštenju.
Iranska revolucionarna garda je istovremeno upozorila da nijedan brod ne sme da se pomeri sa svog sidrišta u Persijskom zalivu i Omanskom moru, a približavanje Ormuskom moreuzu smatraće se saradnjom sa neprijateljem, dok će brod koji prekrši ove uslove biti meta napada.
-Obaveštavamo takođe sve brodove i njihove vlasnike da prate vesti koje prenose samo zvanične vlasti mornarice iranske Garde i preko Kanala 16, navedeno je u saopštenju, u kojem se dodaje da izjave američkog predsednika Donalda Trampa o Ormuskom moreuzu i Persijskom zalivu “nemaju kredibilitet”.
Šef iranske diplomatije Abas Arakči u petak je objavio da će prolaz kroz Ormuz biti otvoren za sve komercijalne brodove do kraja primirja sa Libanom, ali je ta odluka danas promenjena.
(Tanjug)
Preporučujemo
Izraelski mediji: Zaseda Trampov ratni kabinet
18. 04. 2026. u 20:33
Iranski komandant izneo detalje: Evo koliko su dronova presreli i oborili
18. 04. 2026. u 19:58
Kako će Teheran da odgovori? Tramp juri iranske brodove po celom svetu
18. 04. 2026. u 18:46
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
