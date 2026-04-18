Fico putuje na proslavu Dana pobede: Litvanija i Letonija neće dozvoliti prelet aviona Slovačkog premijera ka Moskvi
SLOVAČKI premijer Robert Fico izjavio je danas da su Litvanija i Letonija saopštile da neće dozvoliti avionu slovačke Vlade da leti iznad njihove teritorije na putu za Moskvu zbog proslave Dana pobede protiv fašizma.
-Litvanija i Letonija su nas već obavestile da nam neće dozvoliti da preletimo preko njihove teritorije na putu ka Moskvi, rekao je Fico u video poruci koju je objavio na Fejsbuku.
Fico je naveo da će biti pronađena druga ruta, kao što je učinjeno prošle godine kada je Estonija zabranila let aviona slovačke Vlade koji je leteo ka Moskvi povodom Dana pobede.
Ruski ambasador u Slovačkoj Sergej Andrejev izjavio je ranije da je ruska strana potvrdila spremnost da 9. maja ugosti slovačkog premijera povodom proslave Dana pobede u Moskvi.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje
Komentari (0)