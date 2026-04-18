Svet

Fico putuje na proslavu Dana pobede: Litvanija i Letonija neće dozvoliti prelet aviona Slovačkog premijera ka Moskvi

Predrag Stojković

18. 04. 2026. u 21:00

SLOVAČKI premijer Robert Fico izjavio je danas da su Litvanija i Letonija saopštile da neće dozvoliti avionu slovačke Vlade da leti iznad njihove teritorije na putu za Moskvu zbog proslave Dana pobede protiv fašizma.

Фицо путује на прославу Дана победе: Литванија и Летонија неће дозволити прелет авиона Словачког премијера ка Москви

Lafargue Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

-Litvanija i Letonija su nas već obavestile da nam neće dozvoliti da preletimo preko njihove teritorije na putu ka Moskvi, rekao je Fico u video poruci koju je objavio na Fejsbuku.

Fico je naveo da će biti pronađena druga ruta, kao što je učinjeno prošle godine kada je Estonija zabranila let aviona slovačke Vlade koji je leteo ka Moskvi povodom Dana pobede.

Ruski ambasador u Slovačkoj Sergej Andrejev izjavio je ranije da je ruska strana potvrdila spremnost da 9. maja ugosti slovačkog premijera povodom proslave Dana pobede u Moskvi.

(Tanjug)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
