Važan je samo profit Britanski mediji: Kladionice primile opklade na ubistvo Hamneija, početak agresije na Iran...

ŠIRENjE onlajn tržišta omogućilo je klađenje na praktično svaki događaj o kojem se izveštava u medijima, na čemu se osvajaju stotine hiljada dolara, a čelnici američkih saveznih agencija i neki članovi Kongresa su saopštili da nameravaju da se obračunaju sa sumnjivim biznisom i izrazili su zabrinutost da bi insajderske informacije mogle da daju prednost nekim kladionicama, javlja Gardijan.

Klađenje, koje je nekada bilo uglavnom ograničeno na sportske događaje, sada se proširilo, između ostalog, i na rat Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, piše britanski dnevnik.

Zbog tačno pogođenog datuma američkih vazdušnih napada na Iran, 16 opklada je ostvarilo dobitak od 100.000 dolara, a kasnije je jedna osoba zaradila preko 550.000 dolara, nakon što se kladila da će iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei pasti, samo nekoliko trenutaka pre nego što su ga izraelske snage ubile.

Neposredno pre nego što je američki predsednik Donald Tramp objavio privremeni prekid vatre sa Iranom, 7. aprila po vremenu u Vašingtonu, trgovci su se kladili sa 950 miliona dolara da će cene nafte pasti, da bi se odmah nakon objave primirja to i dogodilo.

Čelnici nekih američkih saveznih agencija i neki članovi Kongresa koji su rekli da žele da se obračunaju sa sumnjivim opkladama koje se odvijaju na različitim tržištima, naveli su i da nije jasno koliko će regulatori moći da toomoguće, piše Gardijan.

-Da li je problem u tome što nemamo zakon ili u tome što nemamo kapacitete za sprovođenje? Imati zakon koji ne može da se efikasno sprovede zbog tehnoloških ograničenja, to je kao da stavljamo kola ispred konja, rekao je profesor prava na Univerzitetu Kolumbija Džošua Mits.

U noći 27. februara, dan pre nego što su SAD i Izrael planirali da izvedu napade na Iran, neobičan priliv od oko 150 naloga na onlajn kladionici, Polimarketu, kladio se da će SAD napasti Iran sledećeg dana, navodi Gardijan.

Analiza Njujork tajmsa je, kako podseća britanski list, pokazala da su opklade iznosile 855.000 dolara, a 16 naloga je osvojilo više od 100.000 dolara.

Ubrzo nakon toga, jedan anonimni korisnik Polimarketa, pod nalogom pod nazivom "Magamyman", zaradio je preko 553.000 dolara nakon što se kladio da će Ali Hamnei biti "smenjen" sa vlasti samo nekoliko trenutaka pre nego što je ubijen u izraelskom vazdušnom napadu, navodi Gardijan pozivajućo se na žalbu koju je Komisiji za trgovinu robnim fjučersima (CFTC), saveznoj agenciji koja reguliše tržišta fjučersa, podnela grupa za zaštitu potrošača Pablik sitizen.

U žalbi se takođe navodi firma za kriptoanalitiku koja je identifikovala šest "sumnjivih insajdera", koji su zaradili ukupno 1,2 miliona dolara na Polimarketu nakon što je Hamnei ubijen.

Porast opklada ponovo je viđen 7. aprila, kada je najmanje 50 Polimarket naloga postavilo opklade da će SAD i Iran postići primirje, nekoliko sati pre nego što je američki predsednik Donald Tramp to objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Slični porast aktivnosti trgovanja naftnim fjučersima dogodio se samo nekoliko sati pre nego što je Tramp najavio primirje u sukobu sa Iranom, dodaje Gardijan.

