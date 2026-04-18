Završena talačka kriza u Kijevu Oglasio se Zelenski: Ovo je ubica, petoro mrtvih i desetak ranjenih, među kojima i dete

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 04. 2026. u 17:59

MINISTAR unutrašnjih poslova Ukrajine, Igor Klimenko, upravo je izvestio o likvidaciji napadača u Kijevu koji je otvorio vatru na obične ljude.

Завршена талачка криза у Кијеву Огласио се Зеленски: Ово је убица, петоро мртвих и десетак рањених, међу којима и дете

Foto: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

Sve okolnosti se razjašnjavaju. Trenutno se zna da je 5 ljudi poginulo. Moje saučešće njihovim porodicama i voljenima.

Do sada je 10 ljudi hospitalizovano sa povredama i traumama. Svima se pruža neophodna pomoć. Četiri taoca su spašena.

Računamo na operativnu istragu. Istražitelji Nacionalne policije i Službe bezbednosti Ukrajine rade. Naložio sam ministru unutrašnjih poslova i šefu Nacionalne policije Ukrajine da javnosti dostave sve proverene informacije u ovom slučaju.

Ime napadača je Dmitrij Vasiljevič Vasilčenkov, rođen 1968. godine.

Rođen je u Moskvi i državljanin je Ukrajine. Ranije je živeo u Bahmutu (Artemovsku) u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), a kasnije u Goloseivskom okrugu Kijeva.

Četiri osobe su poginule, a još 10 je prebačeno u bolnice, uključujući dete.

Napadač je bio naoružan lovačkom puškom Kel-Tec SUB-2000 kalibra 9×19.

(V_Zelenskiy_official/RVvoenkor)

Korak bliže građanima: „eUprava za sve" u deset lokalnih samouprava

Korak bliže građanima: „eUprava za sve“ u deset lokalnih samouprava