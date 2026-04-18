Završena talačka kriza u Kijevu Oglasio se Zelenski: Ovo je ubica, petoro mrtvih i desetak ranjenih, među kojima i dete
MINISTAR unutrašnjih poslova Ukrajine, Igor Klimenko, upravo je izvestio o likvidaciji napadača u Kijevu koji je otvorio vatru na obične ljude.
Sve okolnosti se razjašnjavaju. Trenutno se zna da je 5 ljudi poginulo. Moje saučešće njihovim porodicama i voljenima.
Do sada je 10 ljudi hospitalizovano sa povredama i traumama. Svima se pruža neophodna pomoć. Četiri taoca su spašena.
Računamo na operativnu istragu. Istražitelji Nacionalne policije i Službe bezbednosti Ukrajine rade. Naložio sam ministru unutrašnjih poslova i šefu Nacionalne policije Ukrajine da javnosti dostave sve proverene informacije u ovom slučaju.
Ime napadača je Dmitrij Vasiljevič Vasilčenkov, rođen 1968. godine.
Rođen je u Moskvi i državljanin je Ukrajine. Ranije je živeo u Bahmutu (Artemovsku) u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), a kasnije u Goloseivskom okrugu Kijeva.
Četiri osobe su poginule, a još 10 je prebačeno u bolnice, uključujući dete.
Napadač je bio naoružan lovačkom puškom Kel-Tec SUB-2000 kalibra 9×19.
Preporučujemo
Pogledajte - Specijalci opkolili centar Kijeva: Čuju se pucnji ima žrtava (VIDEO)
18. 04. 2026. u 17:23
Kijevski režim gubi kompas? Zelenski uveo sankcije sveštenicima iz Rusije i Belorusije
17. 04. 2026. u 21:36
Veliki udarac za rusku flotu: SBU tvrdi da su pogođena tri ruska vojna broda na Krimu
18. 04. 2026. u 16:45
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
