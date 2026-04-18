Dobitnica Nobela za mir oduvala Španca: Sančez hteo sastanak sa njom, ona ga odbila zbog Trampa

VENECUELANSKA opoziciona liderka Marija Korina Mačado, koja je na evropskoj turneji, odbila je da se sastane u Madridu sa španskim premijerom Pedrom Sančezom, koji je u lošim odnosima sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, na čiju podršku Mačado računa.

Njen dolazak u Madrid poklopio se sa samitom svetskih levičarskih lidera koji se ovog vikenda održava u Barseloni, u organizaciji španske vlade.

- Ponudili smo joj da se sastane sa mnom, ali nažalost nije smatrala da je to prikladno. Ali vrata ove vlade su joj otvorena, kao i drugim liderima venecuelanske opozicije - rekao je Sančez na konferenciji za novinare.

Domaćin joj je bio gradonačelnik Madrida

Mačado je naglasila da, s obzirom na prirodu sastanka levičarskih lidera u Barseloni, „nije bilo prikladno“ da se sastane sa Sančezom.

Tokom boravka u Madridu, sastala se sa liderima španske opozicione desnice, uključujući predstavnike Narodne stranke i Voksa, koji se nadaju da će doći na vlast na izborima sledeće godine.

Posetila je njihovo sedište, a gradonačelnik Madrida, Hose Luis Martinez-Almeida, ugostio ju je uz počasti koje se obično ukazuju stranim državnicima.

Mačado, koja je prošle godine dobila Nobelovu nagradu za mir, i dalje otvoreno podržava američkog predsednika.

- Postoji samo jedan lider koji je zbog Venecuele doveo živote svojih građana u opasnost, a to je bio Donald Tramp, ne žalim što sam mu dala Nobelovu nagradu - rekla je.

Amerika uspostavila odnose sa Delsi Rodrigez

Sjedinjene Države su pre tri meseca uhapsile predsednika Nikolasa Madura i uspostavile odnose sa njegovom zamenicom, privremenom predsednicom Delsi Rodrigez, ali Mačado veruje da će američka administracija uskoro primorati vlasti južnoameričke zemlje da raspišu izbore.

- Delsi Rodrigez radi ono što joj traže jer je svesna posledica ako odbije - rekla je Mačado.

Dodala je da će se vratiti u zemlju „kada dođe trenutak da se raspišu slobodni izbori“ i odbacila je ideju da bude deo iste vlade kao lider opozicije sa Rodrigezom.

Pre dolaska u Madrid, bila je u Francuskoj i Holandiji, gde se sastala sa predsednikom Emanuelom Makronom i holandskim premijerom Robom Jetenom.

