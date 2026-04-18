Papa Lav XIV ublažava spor sa Trampom: Tvrdi da su navodi o njegovim izjavama netačni

PAPA Lav XIV pokušao je danas da umanji značaj navodnog spora sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, rekavši da izveštaji o njegovim izjavama tokom afričke turneje "nisu u potpunosti tačni".

Foto: AP Photo/Gregorio Borgia

Obraćajući se novinarima tokom leta ka Angoli, u okviru treće etape 10-odnevne turneje po Africi, prvi papa iz Sjedinjenih Američkih Država rekao je da njegove izjave u Kamerunu, u kojima je upozorio da svet "razara nekolicina tirana", nisu bile usmerene na Trampa, prenosi Rojters.

Kako je naveo, govor je pripremljen dve nedelje ranije, pre nego što je američki predsednik komentarisao njega i njegovu poruku mira. Tramp je u nedelju, na svojoj mreži, nazvao papu "slabim po pitanju kriminala i lošim za spoljnu politiku", a dodatne reakcije izazvala je i objava slike generisane veštačkom inteligencijom na kojoj je predstavljen nalik Isusu, koja je kasnije uklonjena.

Američki predsednik je, kako se navodi, reagovao na papine sve češće kritike rata između SAD i Izraela protiv Irana.

Papa je ranije izjavio da će nastaviti da govori o tom sukobu, dok je Tramp ponovio kritike. U četvrtak je papa Lav ponovo osudio svetske lidere zbog trošenja milijardi na ratove, navodeći da svet "razaraju tirani", ali bez direktnog pominjanja Trampa.

- Stekao se utisak da pokušavam da polemišem sa predsednikom (Trampom), što uopšte nije moj cilj - rekao je on.

rodom iz Čikaga, u prvih 10 meseci pontifikata bio je relativno uzdržan u javnim nastupima, ali je tokom afričke turneje zauzeo oštriji ton, kritikujući rat, nejednakost i svetske lidere, navodi agencija.

Njegova turneja po Africi jedna je od najsloženijih organizovanih za jednog papu, obuhvata posete 11 gradova u četiri zemlje i gotovo 18.000 kilometara puta na 18 letova, dodaje Rojters.

(Tanjug)