Brodovi moraju da plaćaju taksu Teheranu: Iran razmatra nove predloge o postizanju trajnog mira, koje su iznele SAD

VRHOVNI savet za nacionalnu bezbednost Irana, najviše telo za donošenje odluka u zemlji, saopštio je danas da razmatra "nove predloge" koje su iznele Sjedinjene Američke Države.

Foto Tanjug/Masoud Nazari Mehrabi/Iranian Army via AP

U saopštenju, koje je prenela iranska novinska agencija Tasnim, Savet za nacionalnu bezbednost Irana je naveo da je komandant pakistanske vojske, Asim Munir, koji je upravo završio trodnevnu posetu Iranu, preneo nove predloge koje su iznele SAD, a koje Teheran "razmatra", i na koje "još nije odgovorio", prenosi Gardijan.

Kako je saopšteno Teheran će, sve dok traje američka pomorska blokada iranskih luka, "to smatrati kršenjem prekida vatre i sprečiće uslovno i ograničeno ponovno otvaranje Ormuskog moreuza".

Foto Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri, File

Teheran insistira da brodovi plaćaju takse za prolaz kroz Ormuski moreuz

Iransko rukovodstvo ponovilo je danas stav da brodovi moraju da plaćaju takse za prolaz kroz Ormuski moreuz, nakon što je ta ključna pomorska ruta ponovo zatvorena.

Iran je, kako se navodi u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost, odlučan da sprovodi nadzor i kontrolu nad saobraćajem kroz Ormuski moreuz "dok se rat definitivno ne okonča" i ne postigne trajni mir u regionu, prenosi Rojters.

U saopštenju, koje je prenela iranska državna agencija Fars, navodi se da će to uključivati prikupljanje potpunih podataka o brodovima, izdavanje dozvola za prolaz i naplatu troškova vezanih za bezbednost, sigurnost i zaštitu životne sredine.

U sastavu Saveta su, između ostalih, predsednik Irana Masud Pezeškijan, vojni vrh i komandanti Revolucionarne garde, kao i ministar spoljnih poslova Abas Arakči.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odbacio je ranije mogućnost da brodovi plaćaju takse za prolaz kroz Ormuski moreuz.

Iran je, nakon kratkotrajne deblokade Ormuskog moreuza, saopštio jutros da je taj prolaz ponovo zatvoren jer, kako je navedeno "Sjedinjene Američke Države nisu ispunile svoje obaveze iz dogovora o dvonedeljnom prekidu vatre".

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje