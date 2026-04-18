Veliki udarac za rusku flotu: SBU tvrdi da su pogođena tri ruska vojna broda na Krimu

SLUŽBA bezbednosti Ukrajine saopštila je da su pogođena tri ruska broda na Krimu — dva velika desantna broda „Jamal“ i „Azov“, kao i jedan vojni brod neutvrđenog tipa.

Odgovarajuća objava pojavila se na Telegram kanalu pres-službe ove službe.

Navodi se da su pripadnici Centra specijalnih operacija „Alfa“ SBU izveli kompleksnu operaciju na teritoriji Krima, tokom koje su pogođena tri vojna broda Ruske Federacije, kao i da postoje podaci o mogućem pogađanju protivdiverzionog čamca projekta 21980 „Gračonok“.

Pored toga, tvrdi se da su bespilotne letelice „Alfe“ SBU oštetile blok antena komunikacionog sistema „Delfin“, radarsku stanicu (RLS) MR-10M1 „Mis-M1“, kao i rezervoare sa gorivom u naftnoj bazi „Jugtorsan“.

Video snimci udara na brodove nisu objavljeni u saopštenju SBU. Ipak, o pogađanju brodova „Jamal“ i „Azov“ već je bilo reči tokom 2024. godine.

Na lokalnim kanalima objavljen je stub dima nakon udara u Sevastopolju. Kako se navodi, pogođena je naftna baza.

Vlasti koje je postavila Rusija saopštile su da je tokom noći izveden napad bespilotnim letelicama i da su oborene 22 letelice.

Ranije su Oružane snage Ukrajine napale naftnu rafineriju u ruskom gradu Tuapse.

Takođe, ukrajinski dronovi napali su ruski fregat „Admiral Grigorovič“ u Novorosijsku.

