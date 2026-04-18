Diplomatija na Trampov način: ”Iran se malo pravi pametan, ali se vode veoma dobri razgovori”

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da se Iran "malo pravi pametan", ali da se "vode veoma dobri razgovori" o okončanju konflikta na Bliskom istoku.

Foto: Alex Brandon/AFP/Sasan/MEI/Sipa Press/ MARIUSZ PRUSACZYK/Alamy/Profimedia

Tramp je novinarima u Beloj kući, na pitanje da prokomentariše potez Teherana, da povuče odluku o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, rekao da se vode "veoma dobri razgovori". "Zaista dobro funkcionišu (razgovori), malo su se pravili pametni, kao što to rade već 47 godina", rekao je Tramp.

On je ponovio tvrdnje da su Sjedinjene Američke Države uglavnom eliminisale mornaricu, vazduhoplovstvo i rukovodstvo Irana. "Razgovaramo sa njima. Imaćemo neke informacije do kraja dana. Želeli su da zatvore moreuz. Ne mogu nas ucenjivati", kazao je Tramp, govoreći o mogućnosti da se nastave pregovori o postizanju trajnog mira.

U sukobu SAD i Izraela protiv Irana na snazi je dvonedeljni prekid vatre, koji je počeo 8. aprila.

Prošle nedelje održana je prva runda pregovora o postizanju trajnog mira, uz posredovanje Pakistana, na kojoj nije postignut sporazum, a najavljeno je da će verovatno biti nastavka razgovora.

(Tanjug)