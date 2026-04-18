Ništa od mira: Iran nije pristao na još jednu rundu pregovora sa SAD u Pakistanu

Iran nije pristao na još jednu rundu pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama u Islamabadu, preneli su danas mediji pozivajući se na zvaničnike.

Teheran je prethodno saopštio da ponovo uspostavlja kontrolu nad Ormuskim moreuzom, nakon što ga je nakratko otvorio, navodeći kao razlog tekuću američku blokadu iranskih luka.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u petak da očekuje da će konačni sporazum o okončanju rata sa Iranom biti posrtignut "za dan ili dva".

Mediji su preneli, pozivajući se na iranske zvaničnike koji su upoznati sa razgovorima da se očekuje da će se u ponedeljak u Pakistanu održati nova runda pregovora između iranskih i američkih pregovarača.

(Sputnjik)

