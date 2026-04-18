Svet

Tramp opet udario po Madridu: Da li je neko video koliko loše stoji Španija? Tužno je to videti

P. Đurđević

18. 04. 2026. u 15:45

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp je ponovo javno kritikovao Španiju.

Трамп опет ударио по Мадриду: Да ли је неко видео колико лоше стоји Шпанија? Тужно је то видети

AP Photo/Mark Schiefelbein

- Da li je neko video koliko je loša zemlja Španija? Njihov finansijski učinak, uprkos tome što gotovo ništa ne doprinose NATO-u i sopstvenoj odbrani, je apsolutno užasan. Tužno je to videti!!! - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Španija je bila među najglasnijim kritičarima odluke SAD da pokrenu napad na Iran, ali nije jasno šta je izazvalo Trampovu najnoviju reakciju.

Samit u Barseloni

Španska vlada organizuje samit „Globalna progresivna mobilizacija“ u Barseloni ovog vikenda, koji će okupiti levičarske političke lidere iz Evrope i Latinske Amerike.

Iako Tramp nije direktno pomenut u svojim javnim izjavama, španski premijer Pedro Sančez je rekao: - Svi vidimo napade na multilateralni sistem, ponovljene pokušaje potkopavanja međunarodnog prava i opasnu normalizaciju upotrebe sile.

Pedro PARDO / AFP / Profimedia

 

Izjava se široko tumači kao kritika Trampa, posebno zato što Sančez ranije nije skrivao svoje stavove o američkom predsedniku.

(Indeks.hr)

