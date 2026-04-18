Patrioti sve neefikasniji: Rusija lansirala 24 rakete Iskander na ključne ukrajinske ciljeve (VIDEO)
RUSKE oružane snage su 15. i 16. aprila lansirale najmanje 24 rakete iz sistema Iskander na ciljeve širom Ukrajine, kao deo veće baraže koja je uključivala i rakete iz drugih sistema, kao i više vrsta dronova za napad.
Iskander-K je sistem krstarećih raketa koji je ušao u upotrebu sredinom 2010-ih, oko deceniju kasnije od balističkog raketnog sistema Iskander-M, i dizajniran je da obezbedi komplementarnu mogućnost preciznog dubokog udara na malim visinama. Koristi isti mobilni lanser kao i Iskander-M, koji može da nosi dve rakete spremne za paljbu, pružajući poboljšanu fleksibilnost i preživljavanje kroz mobilnost i brzo premeštanje. 9M728 i 9M729 su njegove primarne rakete, pri čemu se za ovu drugu procenjuje da ima domet od 1.500 kilometara. Rakete lete na malim visinama koristeći podudaranje sa konturama terena i satelitsko navođenje, što im omogućava da izbegnu radarsko otkrivanje i priđu ciljevima sa složenih putanja. Sa procenjenom verovatnom kružnom greškom od 5-10 metara, sistem je sposoban za veoma precizne udare po fiksnim ciljevima visokog značaja.
Svaka brigada Iskander-M sastoji se od 51 vozila, uključujući 12 transportnih lansera i 12 vozila za punjenje koja zajedno mogu istovremeno da rasporede 48 raketa. Ruski odbrambeni sektor je uspeo da održi proizvodnju raketa za sistem znatno povećanom brzinom u ratnom vremenu, a isporuke u 2023. godini su, kako se navodi, bile nekoliko puta veće od svih prethodnih godina. Sistemi su, kako se navodi, do sredine 2023. godine imali petostruku proizvodnju. U oktobru 2025. godine, procena koju je sproveo Kijevski naučnoistraživački institut za forenzičku ekspertizu (KNDISE) u Ukrajini istakla je značajan porast proizvodnje poboljšanih tipova balističkih raketa za Iskander-M kako bi se ispunile nove porudžbine Ministarstva odbrane, sa najmanje sedam varijanti rakete sa različitim bojevim glavama, uključujući visokoeksplozivne fragmentacione, kasetne i specijalne tipove, za koje se procenjuje da su u proizvodnji.
Iako su analitičari na zapadu u početku bili optimistični da bi američki sistemi protivvazdušne odbrane dugog dometa MIM-104 Patriot, isporučeni Ukrajini, mogli pomoći u ublažavanju posledica napada Iskandera, ukrajinski zvaničnici su u velikoj meri istakli da sistemi ne mogu da obezbede efikasnu odbranu. Ukrajinski i zapadni zvaničnici su u oktobru upozorili da je efikasnost sistema „Patriot“ protiv raketnih napada sistema „Iskander-M“ i „Kinžal“ samo šest procenata, dok su troškovi pokušaja presretanja daleko veći od troškova lansiranja balističkog raketnog napada. Početkom oktobra, šef komunikacija Komande ukrajinskog vazduhoplovstva, Jurij Ignat, istakao je sposobnost balističkih raketa iz sistema „Iskander“ da prate nove obrasce leta i složenije putanje kako bi izbegli ciljanje. „Ovo komplikuje rad sistema „Patriot“, jer sistem radi u automatskom režimu prilikom presretanja balističkih raketa. Postaje teže izračunati tačku u kojoj će se raketa-presretač sudariti sa neprijateljskom raketom ili detonirati u njenoj blizini“, izjavio je on.
(militarywatchmagazine.com)
Preporučujemo
Rusi slave: Nove narudžbine za Su-57, ove zemlje su u igri
15. 04. 2026. u 20:11
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
