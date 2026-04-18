Predsednik iranskog parlamenta žestoko o Trampu: "Dogovori se obavljaju na terenu, a ne putem društvenih mreža"
PREDSEDNIK iranskog parlamenta Mohamad Bager Kalibaf odbacio je tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa o toku pregovora, poručivši da su njegove izjave lažne i da razgovori u takvim okolnostima neće dovesti do rezultata.
Kalibaf je naveo da je Tramp u roku od jednog sata dao sedam izjava, od kojih su, kako je ocenio, sve bile netačne.
Govoreći o Ormuskom moreuzu, Kalibaf je poručio da će prolaz biti omogućen isključivo po utvrđenoj ruti i uz odobrenje Teherana, ali da će koridor ostati zatvoren ukoliko Vašington nastavi blokadu iranskih luka.
Kalibaf je ocenio i da medijski rat i manipulacija javnim mnjenjem predstavljaju važan deo šireg sukoba, ali da se, kako je naveo, iranski narod na to neće upecati.
Bagaj: Uranijum neće biti prebačen ni pod kojim okolnostima
Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagaj demantovao je tvrdnju američkog predsednika Donalda Trampa da je Teheran pristao da dozvoli premeštanje obogaćenog uranijuma u Sjedinjene Američke Države.
- Obogaćeni uranijum je za nas svet kao i iransko tle i neće biti prebačen nigde ni pod kojim okolnostima - rekao je Bagaj, prenela je agencija Tasnim.
Tramp je izjavio u petak da je Teheran "pristao na sve", kao i da će sarađivati sa SAD koje će, kako je naveo, iz Irana ukloniti obogaćeni uranijum.
Tramp je rekao za medije da je Iran pristao da obustavi svoj nuklearni program na neodređeno vreme.
On je u telefonskoj izjavi rekao je da je sporazum o okončanju rata u Iranu uglavnom završen i ponovio da će razgovori o trajnom sporazumu "verovatno" biti održani ovog vikenda.
(Sputnjik)
