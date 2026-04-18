"Podnećemo tužbu Sudu pravde" Fico pobesneo zbog zabrane uvoza ruskog gasa
SLOVAČKA će podneti tužbu Sudu pravde EU osporavajući odluku bloka o zabrani uvoza ruskog gasa, rekao je premijer Robert Fico.
U januaru je EU formalno odobrila plan za postepeno ukidanje ruskog gasa iz gasovoda do 2027. godine, poništivši veto Slovačke i Mađarske, prenosi RIA Novosti.
- Protivimo se tome što je, tamo gde nije bilo moguće koristiti kvalifikovanu većinu, ona korišćena i što je zaobiđeno pravo suverene države članice EU da stavi veto na nešto - rekao je Fico na konferenciji za novinare u petak.
Preporučujemo
Komentari (0)