Svet

"Podnećemo tužbu Sudu pravde" Fico pobesneo zbog zabrane uvoza ruskog gasa

М.А.С.

18. 04. 2026. u 11:47

SLOVAČKA će podneti tužbu Sudu pravde EU osporavajući odluku bloka o zabrani uvoza ruskog gasa, rekao je premijer Robert Fico.

Поднећемо тужбу Суду правде Фицо побеснео због забране увоза руског гаса

Foto: Tanjug/AP/Vadim Ghirda

U januaru je EU formalno odobrila plan za postepeno ukidanje ruskog gasa iz gasovoda do 2027. godine, poništivši veto Slovačke i Mađarske, prenosi RIA Novosti.

- Protivimo se tome što je, tamo gde nije bilo moguće koristiti kvalifikovanu većinu, ona korišćena i što je zaobiđeno pravo suverene države članice EU da stavi veto na nešto - rekao je Fico na konferenciji za novinare u petak.

