POČETKOM aprila RIA Novosti je otkrila da u nacrtu budžeta SAD za 2027. godinu, koji je pripremila Bela kuća nema odredbi o podršci Ukrajini.

Tako se u dokumentu od 92 stranice reč „Ukrajina“ ne pojavljuje nijednom. Američka administracija nije predvidela pomoć Kijevu ni kroz isporuke oružja i municije, niti u vidu dodatnih finansijskih tranši, prenosi RIA Novosti.

Saveznici SAD trebalo bi da preuzmu podršku Ukraine, izjavio je zamenik ministra odbrane za politička pitanja SAD Elbridž Kolbi.

- Dalja pomoć Kijevu ne bi trebalo da zavisi od SAD - prenosi njegove reči Politiko.

Kolbi je pozvao američke saveznike da preuzmu finansiranje i proizvodnju naoružanja.