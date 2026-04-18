Svet

Zelenski, u Moskvu, dok nije kasno: U budžetu SAD za 2027. nijednom se ne pominje reč Ukrajina

М.А.С.

18. 04. 2026. u 10:39

POČETKOM aprila RIA Novosti je otkrila da u nacrtu budžeta SAD za 2027. godinu, koji je pripremila Bela kuća nema odredbi o podršci Ukrajini.

Tanjug/AP/Andriy Andriyenko

Tako se u dokumentu od 92 stranice reč „Ukrajina“ ne pojavljuje nijednom. Američka administracija nije predvidela pomoć Kijevu ni kroz isporuke oružja i municije, niti u vidu dodatnih finansijskih tranši, prenosi RIA Novosti.

Saveznici SAD trebalo bi da preuzmu podršku Ukraine, izjavio je zamenik ministra odbrane za politička pitanja SAD Elbridž Kolbi.

- Dalja pomoć Kijevu ne bi trebalo da zavisi od SAD - prenosi njegove reči Politiko.

Kolbi je pozvao američke saveznike da preuzmu finansiranje i proizvodnju naoružanja.

Drugi pišu

Pročitajte više

4 puta ženio, 4 razvodio: Boris Novković ima 4 dece - neobičnih imena

4 puta ženio, 4 razvodio: Boris Novković ima 4 dece - neobičnih imena