POŽAR je izbio na naftnom terminalu u južnom ruskom regionu Krasnodar, saopštio je regionalni štab za vanredne situacije u subotu rano ujutru, dodajući da nema izveštaja o povređenima.

Prema Rojtersu, nema prijavljenih žrtava i nema naznaka šta je moglo da izazove požar.

Radnik hitne pomoći je na Telegramu rekao da se 224 vatrogasca i 56 vozila bore sa požarom na terminalu u Tihorecku, severoistočno od regionalne prestonice Krasnodara.

Timovi ruskog Ministarstva za vanredne situacije takođe pomažu u gašenju požara.

In Sevastopol, drones attacked the port and oil depot as a result od the attack a fire broke out at the oil depot in Tikhoretsk pic.twitter.com/sjUYWbVXlK — Greyskull (@FreudGreyskull) April 18, 2026

Glavni komandant ukrajinskih snaga, Aleksandar Sirski, izjavio je ove nedelje da ukrajinske snage pokušavaju da smanje ruske ofanzivne sposobnosti održavanjem visokog tempa udara na vojne, odbrambeno-industrijske i druge objekte.

🔥Tuapse: the terminal suffered damage to deep-sea tankers, pipeline infrastructure, and storage tanks. A severe fire broke out and the 50N6E radar was also destroyed in the coordinated strike by Alpha, SBS, SSO, and GUR.



3/14 pic.twitter.com/9YcLJBkgDC — 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐦𝐬𝐚 🇪🇺🇵🇱🇺🇦 (@Tweet4AnnaNAFO) April 18, 2026

- U martu je Ukrajina pogodila 76 takvih ciljeva, uključujući 15 postrojenja u industriji prerade nafte - rekao je on.

(Rojters)

