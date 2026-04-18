Ogroman požar na naftnom terminalu u Rusiji: Preko 200 vatrogasaca se bori sa vatrenom stihijom u Krasnodaru (VIDEO)
POŽAR je izbio na naftnom terminalu u južnom ruskom regionu Krasnodar, saopštio je regionalni štab za vanredne situacije u subotu rano ujutru, dodajući da nema izveštaja o povređenima.
Prema Rojtersu, nema prijavljenih žrtava i nema naznaka šta je moglo da izazove požar.
Radnik hitne pomoći je na Telegramu rekao da se 224 vatrogasca i 56 vozila bore sa požarom na terminalu u Tihorecku, severoistočno od regionalne prestonice Krasnodara.
Timovi ruskog Ministarstva za vanredne situacije takođe pomažu u gašenju požara.
Glavni komandant ukrajinskih snaga, Aleksandar Sirski, izjavio je ove nedelje da ukrajinske snage pokušavaju da smanje ruske ofanzivne sposobnosti održavanjem visokog tempa udara na vojne, odbrambeno-industrijske i druge objekte.
- U martu je Ukrajina pogodila 76 takvih ciljeva, uključujući 15 postrojenja u industriji prerade nafte - rekao je on.
(Rojters)
