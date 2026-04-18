Netanjahu u stanju šoka nakon Trampove odluke: Panika u Izraelu dostigla vrhunac
IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu bio je šokiran i uznemiren nakon objave američkog predsednika Donalda Trampa da Izrael više neće izvoditi udare na Liban, objavio je Aksios, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.
Prema navodima Aksiosa, Netanjahu je ostao zatečen kada je saznao za Trampovu poruku, posle čega su izraelski zvaničnici od Bele kuće zatražili dodatna objašnjenja.
Aksios navodi da je Trampova objava u suprotnosti sa ranije postignutim dogovorom, prema kojem je Izrael zadržao pravo da izvodi napade čak i tokom prekida vatre, ukoliko ih obrazloži samoodbranom. Na zahtev da komentariše Trampovu poruku, Bela kuća nije ulazila u dodatna pojašnjenja, već je samo potvrdila pravo Izraela na samoodbranu.
Donald Tramp je u petak na društvenoj mreži "Truth Social" napisao da Izrael više neće napadati Liban, jer su mu, kako je naveo, "Sjedinjene Američke Države to zabranile".
Primirje uz udare i nova neizvesnost
Dan ranije Tramp je saopštio da su Liban i Izrael postigli dogovor o desetodnevnom prekidu vatre, koji je počeo 17. aprila.
Ipak, libanska nacionalna agencija NNA tvrdila je u petak da je Izrael nastavio da izvodi udare po naseljima u Libanu i nakon stupanja primirja na snagu.
Sukob između Izraela i Libana dodatno je eskalirao početkom prošlog meseca, posle udara koje su Izrael i Sjedinjene Američke Države izveli na Iran. Od 16. marta Tel Aviv vodi kopnenu operaciju na jugu Libana, uz nastavak vazdušnih i artiljerijskih napada na više gradova, uključujući i Bejrut.
Nakon što je proglašeno primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, Hezbolah je obustavio operacije protiv Izraela. Međutim, posle masovnih udara na Liban, ta grupa je ponovo aktivirala svoje napade.
Najnovija Trampova objava tako je otvorila nova pitanja o tome šta je zaista dogovoreno između Vašingtona i Tel Aviva, ali i koliko će prekid vatre na terenu zaista opstati.
Preporučujemo
Iran oštro demantuje Trampa: Uranijum je svetinja, nema premeštanja ni po koju cenu
18. 04. 2026. u 07:37
Rat na Bliskom istoku: Tramp dao Iranu rok do srede; Izrael i Turska na ivici rata
18. 04. 2026. u 07:16 >> 10:42
Teheran negira Trampovu tvrdnju: Uranijum ostaje u Iranu
17. 04. 2026. u 22:42
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
