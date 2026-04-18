Knjige o teoriji roda podeljena deci u obdaništu: Roditelji šokirani i protestvuju zbog takve odluke
„BEZ rodne ravnopravnosti u vrtićima“ i ,,dalje ruke od naše dece“, protestvuju roditelji zbog apsurdnog i neizrecivo opasnog izbora. Ovo je napisano na plakatima postavljenim na ulici vrtića ispred ustanove u jednoj opštuni u Rimu, a postavio ih je komitet majki i očeva iz te zone čija deca pohađaju vrtić. Roditelji tako protestvuju protiv predsednika opštiine koji je započeo tu praksu podele takve knjižice za decu.
Ne možemo da ćutimo pred takvom propagandom sa kojom žele da uče našu decu već od prvih godina života, vaspitanje je u nadležnosti roditelja, a ne u ideološkoj indoktrinaciji, pre svega u ovakvoj temi koja će doprineti rastu naše dece i vaspitanju koje nije apsolutno u saglasju sa našim i donose samo konfuziju našoj deci.
Lokani odbornik stranke Forca Italija Alesandro Galeti pripremio je pismeno i usmeno pitanje zašto to rade i rade sa novcem građana koji se odvaja za vaspitanje i obrazovanje dece, a roditelji se zalažu za tradicionalno vaspitanje, posebno u tako delikatnim pitanjima koja znače budućnost dece i zašto se ne konsultuju o tome roditelji već donose samoinicijativne odluke. Žele da saznaju ko je birao i doneo oduku o distribuciji takve vrste knjiga, to je neprihvatljiva logika za roditelje.
GENERALNI DIREKTOR KOMPANIJE ENI: Suspendujte EU zabrane na uvoz ruskog gasa
12. 04. 2026. u 22:22
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
