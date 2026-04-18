Knjige o teoriji roda podeljena deci u obdaništu: Roditelji šokirani i protestvuju zbog takve odluke

„BEZ rodne ravnopravnosti u vrtićima“ i ,,dalje ruke od naše dece“, protestvuju roditelji zbog apsurdnog i neizrecivo opasnog izbora. Ovo je napisano na plakatima postavljenim na ulici vrtića ispred ustanove u jednoj opštuni u Rimu, a postavio ih je komitet majki i očeva iz te zone čija deca pohađaju vrtić. Roditelji tako protestvuju protiv predsednika opštiine koji je započeo tu praksu podele takve knjižice za decu.

D.B.M.

Ne možemo da ćutimo pred takvom propagandom sa kojom žele da uče našu decu već od prvih godina života, vaspitanje je u nadležnosti roditelja, a ne u ideološkoj indoktrinaciji, pre svega u ovakvoj temi koja će doprineti rastu naše dece i vaspitanju koje nije apsolutno u saglasju sa našim i donose samo konfuziju našoj deci.

Lokani odbornik stranke Forca Italija Alesandro Galeti pripremio je pismeno i usmeno pitanje zašto to rade i rade sa novcem građana koji se odvaja za vaspitanje i obrazovanje dece, a roditelji se zalažu za tradicionalno vaspitanje, posebno u tako delikatnim pitanjima koja znače budućnost dece i zašto se ne konsultuju o tome roditelji već donose samoinicijativne odluke. Žele da saznaju ko je birao i doneo oduku o distribuciji takve vrste knjiga, to je neprihvatljiva logika za roditelje.