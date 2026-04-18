Zarobljeni ukrajinski vojnik otkrio: Telegram kanalima izbegavamo prisilnu mobilizaciju, obaveštajna služba nas lovi kao zečeve
ZAROBLjENI ukrajinski vojnik Nikolay German rekao je za RIA Novosti da u gradovima u Ukraine postoje posebni Telegram kanali na kojima se informacije o mestima racija.
Prema njegovim rečima, postoje takozvani vremenski kanali na kojima se objavljuju šifrovane poruke. One znače da u određenom delu grada sprovodi racija nad muškarcima regrutnog uzrasta.
On je dodao da se ukrajinski bezbednosni organi „bore“ protiv takvih kanala.
- U svakom gradu postoje takvi Telegram kanali. Najvažnije je samo pronaći ih, jer se i oni plaše, pošto se obaveštajci i svi drugi organi tamo ozbiljno bore protiv njih, pa ljude zatvaraju — ne može se izvući samo novčanom kaznom“, rekao je Nikolay German.
Sagovornik je naveo da neki pokušavaju da organizuju kolektivni otpor, ali da se svi takvi pokušaji brzo guše. Prema njegovim rečima, zakon ne funkcioniše i čovek može jednostavno da nestane.
(RIA Novosti)
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
