Iran oštro demantuje Trampa: Uranijum je svetinja, nema premeštanja ni po koju cenu
PORTPAROL iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei demantovao je tvrdnju američkog predsednika Donalda Trampa da je Teheran pristao da dozvoli premeštanje obogaćenog uranijuma u Sjedinjene Američke Države.
- Obogaćeni uranijum je za nas svet kao i iransko tle i neće biti prebačen nigde ni pod kojim okolnostima - rekao je Bagei, prenela je agencija Tasnim.
Tramp je izjavio za CBS u petak da je Teheran "pristao na sve", kao i da će sarađivati sa SAD koje će, kako je naveo, iz Irana ukloniti obogaćeni uranijum. Tramp je rekao za Blumberg da je Iran pristao da obustavi svoj nuklearni program na neodređeno vreme.
On je u telefonskoj izjavi rekao je da je sporazum o okončanju rata u Iranu uglavnom završen i ponovio da će razgovori o trajnom sporazumu "verovatno" biti održani ovog vikenda.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
Rat na Bliskom istoku: Tramp dao Iranu rok do srede
18. 04. 2026. u 07:16
Teheran negira Trampovu tvrdnju: Uranijum ostaje u Iranu
17. 04. 2026. u 22:42
Iranski mediji negoduju: Kritikuju Arakčijevu izjavu o otvaranju Ormuskog moreuza
17. 04. 2026. u 20:25
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)