U poslednji tren sprečeno krvoproliće: Iran planirao da sinoć tačno u 20h žestoko napadne Izrael, Trampova objava promenila sve
"KONTINUIRANO nastojanje iranskih zvaničnika da sprovedu Trampovo obećanje o uspostavljanju primirja u Libanu konačno je dalo rezultat sinoć, i cionistički režim je bio primoran da prihvati primirje u Libanu“, rekao je obavešteni vojni izvor.
On je naveo da je Iran odlučio da napadne Izrael u 20 časova sinoć, ukoliko Trampovo obećanje ne bude sprovedeno.
Donald Tramp je oko 19 časova sinoć, po teheranskom vremenu, objavio da je uspostavljeno primirje u Libanu.
Izvor je dalje naglasio da su sve potrebne pripreme za mogući napad bile završene, do te mere da su čak i raketni lanseri stavljeni u stanje pripravnosti kako bi uništili ciljeve.
Dodao je da bi neispunjavanje tog obećanja bilo smatrano potpunim kršenjem primirja, kao i da se strpljenje Irana takođe bližilo kraju.
(Tasnim)
Preporučujemo
Komentari (0)