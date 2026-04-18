U poslednji tren sprečeno krvoproliće: Iran planirao da sinoć tačno u 20h žestoko napadne Izrael, Trampova objava promenila sve

18. 04. 2026. u 07:36

"KONTINUIRANO nastojanje iranskih zvaničnika da sprovedu Trampovo obećanje o uspostavljanju primirja u Libanu konačno je dalo rezultat sinoć, i cionistički režim je bio primoran da prihvati primirje u Libanu“, rekao je obavešteni vojni izvor.

У последњи трен спречено крвопролиће: Иран планирао да синоћ тачно у 20h жестоко нападне Израел, Трампова објава променила све

On je naveo da je Iran odlučio da napadne Izrael u 20 časova sinoć, ukoliko Trampovo obećanje ne bude sprovedeno.

Donald Tramp je oko 19 časova sinoć, po teheranskom vremenu, objavio da je uspostavljeno primirje u Libanu.

Izvor je dalje naglasio da su sve potrebne pripreme za mogući napad bile završene, do te mere da su čak i raketni lanseri stavljeni u stanje pripravnosti kako bi uništili ciljeve.

Dodao je da bi neispunjavanje tog obećanja bilo smatrano potpunim kršenjem primirja, kao i da se strpljenje Irana takođe bližilo kraju.

(Tasnim)

Stiže sezona Bika: Tri horoskopska znaka očekuju velike promene