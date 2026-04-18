uživoRat na Bliskom istoku: Iznenada se oglasio Modžtaba Hamnei sa jezivom porukom; Izrael i Turska na ivici rata
RAT na Bliskom istoku ušao je u 48. dan. Prekid vatre u Libanu na amin Donalda Trampa potvrđen sinoć i 19 časova. Vašington Teheranu daje rok do srede.
Oglašavanje Modžtabe Hamneija
Vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei izjavio je danas da je iranska "hrabra mornarica takođe spremna da nanese nove gorke poraze svojim neprijateljima".
Analiza RT: Izrael i Turska na ivici sukoba
U najnovijoj analizi RT international, navodi se da bi Izrael i Turska mogli zaratititu u narednom periodu.
Iran: Uranijum je svetinja
Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei demantovao je tvrdnju američkog predsednika Donalda Trampa da je Teheran pristao da dozvoli premeštanje obogaćenog uranijuma u Sjedinjene Američke Države.
- Obogaćeni uranijum je za nas svet kao i iransko tle i neće biti prebačen nigde ni pod kojim okolnostima - rekao je Bagei, prenela je agencija Tasnim.
Tramp: Rok do srede
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi prekid vatre sa Iranom mogao da bude okončan ukoliko se do srede ne postigne dugoročni sporazum o prekidu vatre.
Govoreći novinarima u predsedničkom avionu "Air Force One" na povratku iz Finiksa u Vašington, Tramp je rekao da bi mogao da "ne produži primirje".
- Možda ga neću produžiti, ali blokada iranskih luka će ostati. Dakle, imate blokadu i nažalost moramo ponovo da počnemo da bacamo bombe - rekao je Tramp, prenosi Rojters.
(Tanjug)
