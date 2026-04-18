RAT na Bliskom istoku ušao je u 48. dan. Prekid vatre u Libanu na amin Donalda Trampa potvrđen sinoć i 19 časova. Vašington Teheranu daje rok do srede.

Ilustracija AI/ČetGPT

Naoružani "setleri" napadaju palestinska naselja

Oko 20 maskiranih doseljenika upalo je u palestinsko selo Turmus Aja, zapalivši najmanje jednu zgradu i vandalizujući imovinu.

Reči „osveta“ i „Pozdrav od Abu Falaha“ pronađene su ispisane sprejom na hebrejskom na zidu zgrade, što je očigledna referenca na obližnje palestinsko selo koje je poslednjih nedelja bilo meta nekoliko terorističkih napada doseljenika.

U poslednjem napadu nije bilo povređenih.

Nisu izvršena ni hapšenja, iako su pritvaranja veoma retka, čak i kada se slučajevi nasilja doseljenika dešavaju svakodnevno.

Subote su poznate kao posebno nasilni dani, a Turmus Aja je već ranije tog dana bio meta doseljenika.

Kalibaf: Amerika krši primirje

Svaku akciju američkih snaga koja ometa iransku kontrolu Ormuskog moreuza, uključujući uklanjanje mina, Iran smatra kršenjem primirja, saopštio je danas predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf.

Foto Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri, File

Teheran najavljuje tužbu za uništavanje kulturne baštine

Najmanje 131 lokalitet kulturne baštine Irana je oštećen u američko-izraelskim bombardovanjima od februara, rekao je za RT Hasan Fartusi, generalni sekretar Iranske nacionalne komisije za UNESKO.

IRCG: Ormuz ostaje zatvoren

Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da će od večeras Ormuski moreuz ostati zatvoren zbog američkog kršenja primirja, prenela je Al Džazira.

Klađenje na rat u Zalivu cveta

Širenje onlajn tržišta omogućilo je klađenje na praktično svaki događaj o kojem se izveštava u medijima, na čemu se osvajaju stotine hiljada dolara, a čelnici američkih saveznih agencija i neki članovi Kongresa su saopštili da nameravaju da se obračunaju sa sumnjivim biznisom i izrazili su zabrinutost da bi insajderske informacije mogle da daju prednost nekim kladionicama, javlja Gardijan.

Zaseda ratni kabinet Trampa

Američki predsednik Donald Tramp upravo drži sastanak sa svojim najvišim savetnicima o najnovijem iranskom zatvaranju Ormuskog moreuza, javio je izraelski Kanal 12.

Foto Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Iran ne da uranijum, nema razgovora

Iran nije spreman za održavanje nove runde tet-a-tet razgovora sa američkim zvaničnicima, izjavio je danas zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Said Hatibzadeh, rekavši da Iran ne namerava da preda sopstveni obogaćeni uranijum Sjedinjenim Američkim Državama.

Admiral Elhami: Presreli smo 170 dronova

Visoki iranski vojni zvaničnik Amir Alireza Elhami saopštio je danas da su vazdušne snage te zemlje uspešno presrele 170 neprijateljskih dronova tokom američko-izraelske agresije na Iran, prenela je iranska televizija Press.

Elhami je preneo svoju čestitku iranskoj naciji, napominjući da ovaj dan “ne pripada samo vojsci već i celom iranskom narodu“.



IDF ubile nekoliko operativaca Hezbolaha koji su prekršili primirje

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su danas eliminisale nekoliko operativaca Hezbolaha koji su prekršili sporazum o primirju i predstavljali pretnju po izraelske trupe stacionirane na jugu Libana.



Tramp juri Iranske brodove po celom svetu

Sjedinjene Američke Države proširuju svoju kampanju ograničavanja plovidbe za iranske brodove na ceo svet, a njihove mete će biti brodovi koji prevoze iransku naftu van Persijskog zaliva, kao i brodovi koji prevoze oružje koje bi moglo da završi u toj zemlji, saopštili su danas američki zvaničnici.

Tramp: Iran se malo pravi pametan, ali se vode veoma dobri razgovori

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da se Iran "malo pravi pametan", ali da se "vode veoma dobri razgovori" o okončanju konflikta na Bliskom istoku.

Iran razmatra nove predloge o postizanju trajnog mira, koje su iznele SAD

Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost Irana, najviše telo za donošenje odluka u zemlji, saopštio je danas da razmatra "nove predloge" koje su iznele Sjedinjene Američke Države.

Potpredsednik Irana: Dobićemo pravo da u potpunosti upravljamo Ormuzskim moreuzom, bilo za pregovaračkim stolom ili na bojnom polju

Iran će dobiti pravo da u potpunosti upravlja Ormuzskim moreuzom, bilo za pregovaračkim stolom ili na bojnom polju, izjavio je potpredsednik Irana Mohammad-Reza Aref, prenosi TV SNN.

Teheran insistira da brodovi plaćaju takse za prolaz kroz Ormuski moreuz

Iransko rukovodstvo ponovilo je danas stav da brodovi moraju da plaćaju takse za prolaz kroz Ormuski moreuz, nakon što je ta ključna pomorska ruta ponovo zatvorena.

Iran je, kako se navodi u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost, odlučan da sprovodi nadzor i kontrolu nad saobraćajem kroz Ormuski moreuz "dok se rat definitivno ne okonča" i ne postigne trajni mir u regionu, prenosi Rojters.

Foto Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri, File

Britanska vojska saopštila: Napadnut brod

Britanska vojska saopštila je da je danas u blizini Ormuskog moreuza napadnut teretni brod i da su oštećeni kontejneri na brodu.

Centar za pomorske trgovinske operacije Velike Britanije (UKMTO) saopštio je da je projektil, za koji se ne zna odakle je lansiran, pogodio brod koji se nalazio 25 nautičkih milja (46 kilometara) severoistočno od Omana, kao i da vlasti istražuju incident, preneo je Skaj njuz.

UKMTO je ranije danas saopštio da je kapetan tankera rekao da su dve topovnjače IRGC otvorile vatru bez radio-upozorenja i potvrdio da su posada i tanker bezbedni, preneo je Rojters. (Više o tome pročitajte OVDE)

Dva broda pod indijskom zastavom napadnuta tokom prelaska Ormuskog moreuza

Dva broda pod indijskom zastavom, koja su prevozila sirovu naftu, bili su danas meta napada prilikom pokušaja prolaska kroz Ormuski moreuz, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Indije.

U saopštenju se navodi da je ambasador Irana u Nju Delhiju, Mohamed Fatali zbog toga pozvan na sastanak sa indijskim ministrom spoljnih poslova Vikramom Misrijem, koji je izrazio duboku zabrinutost zbog incidenta.

Ormuz je ponovo zatvoren

Trgovački brodovi u Ormuskom moreuzu primili su radio poruku od iranske mornarice da je taj pomorski put ponovo zatvoren, saopštili su izvori iz brodarstva. (Više o tome pročitajte OVDE)

Hezbolah o pregovorima Libana sa Izraelom

Visoki zvaničnik libanske militantne grupe Hezbolah Mahmud Kamati izjavio je danas da njegovu organizaciju ne zanimaju najavljeni direktni pregovori Libana sa Izraelom ocenivši da je reč o "neuspehu".

Oglašavanje Modžtabe Hamneija

Vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei izjavio je danas da je iranska "hrabra mornarica takođe spremna da nanese nove gorke poraze svojim neprijateljima".

Analiza RT: Izrael i Turska na ivici sukoba

U najnovijoj analizi RT international, navodi se da bi Izrael i Turska mogli zaratititu u narednom periodu.

Iran: Uranijum je svetinja

Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei demantovao je tvrdnju američkog predsednika Donalda Trampa da je Teheran pristao da dozvoli premeštanje obogaćenog uranijuma u ​​Sjedinjene Američke Države.

- Obogaćeni uranijum je za nas svet kao i iransko tle i neće biti prebačen nigde ni pod kojim okolnostima - rekao je Bagei, prenela je agencija Tasnim.

Tramp: Rok do srede

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi prekid vatre sa Iranom mogao da bude okončan ukoliko se do srede ne postigne dugoročni sporazum o prekidu vatre.

Govoreći novinarima u predsedničkom avionu "Air Force One" na povratku iz Finiksa u Vašington, Tramp je rekao da bi mogao da "ne produži primirje".

- Možda ga neću produžiti, ali blokada iranskih luka će ostati. Dakle, imate blokadu i nažalost moramo ponovo da počnemo da bacamo bombe - rekao je Tramp, prenosi Rojters.

(Tanjug)