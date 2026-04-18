uživoRat na Bliskom istoku: Iran razmatra predloge SAD; Ormuz je ponovo zatvoren, takse obavezna; Britanska vojska saopštila: Napadnut brod
RAT na Bliskom istoku ušao je u 48. dan. Prekid vatre u Libanu na amin Donalda Trampa potvrđen sinoć i 19 časova. Vašington Teheranu daje rok do srede.
Tramp: Iran se malo pravi pametan, ali se vode veoma dobri razgovori
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da se Iran "malo pravi pametan", ali da se "vode veoma dobri razgovori" o okončanju konflikta na Bliskom istoku.
Iran razmatra nove predloge o postizanju trajnog mira, koje su iznele SAD
Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost Irana, najviše telo za donošenje odluka u zemlji, saopštio je danas da razmatra "nove predloge" koje su iznele Sjedinjene Američke Države.
Teheran insistira da brodovi plaćaju takse za prolaz kroz Ormuski moreuz
Iransko rukovodstvo ponovilo je danas stav da brodovi moraju da plaćaju takse za prolaz kroz Ormuski moreuz, nakon što je ta ključna pomorska ruta ponovo zatvorena.
Iran je, kako se navodi u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost, odlučan da sprovodi nadzor i kontrolu nad saobraćajem kroz Ormuski moreuz "dok se rat definitivno ne okonča" i ne postigne trajni mir u regionu, prenosi Rojters.
Britanska vojska saopštila: Napadnut brod
Britanska vojska saopštila je da je danas u blizini Ormuskog moreuza napadnut teretni brod i da su oštećeni kontejneri na brodu.
Centar za pomorske trgovinske operacije Velike Britanije (UKMTO) saopštio je da je projektil, za koji se ne zna odakle je lansiran, pogodio brod koji se nalazio 25 nautičkih milja (46 kilometara) severoistočno od Omana, kao i da vlasti istražuju incident, preneo je Skaj njuz.
UKMTO je ranije danas saopštio da je kapetan tankera rekao da su dve topovnjače IRGC otvorile vatru bez radio-upozorenja i potvrdio da su posada i tanker bezbedni, preneo je Rojters. (Više o tome pročitajte OVDE)
Ormuz je ponovo zatvoren
Trgovački brodovi u Ormuskom moreuzu primili su radio poruku od iranske mornarice da je taj pomorski put ponovo zatvoren, saopštili su izvori iz brodarstva. (Više o tome pročitajte OVDE)
Hezbolah o pregovorima Libana sa Izraelom
Visoki zvaničnik libanske militantne grupe Hezbolah Mahmud Kamati izjavio je danas da njegovu organizaciju ne zanimaju najavljeni direktni pregovori Libana sa Izraelom ocenivši da je reč o "neuspehu".
Oglašavanje Modžtabe Hamneija
Vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei izjavio je danas da je iranska "hrabra mornarica takođe spremna da nanese nove gorke poraze svojim neprijateljima".
Analiza RT: Izrael i Turska na ivici sukoba
U najnovijoj analizi RT international, navodi se da bi Izrael i Turska mogli zaratititu u narednom periodu.
Iran: Uranijum je svetinja
Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei demantovao je tvrdnju američkog predsednika Donalda Trampa da je Teheran pristao da dozvoli premeštanje obogaćenog uranijuma u Sjedinjene Američke Države.
- Obogaćeni uranijum je za nas svet kao i iransko tle i neće biti prebačen nigde ni pod kojim okolnostima - rekao je Bagei, prenela je agencija Tasnim.
Tramp: Rok do srede
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi prekid vatre sa Iranom mogao da bude okončan ukoliko se do srede ne postigne dugoročni sporazum o prekidu vatre.
Govoreći novinarima u predsedničkom avionu "Air Force One" na povratku iz Finiksa u Vašington, Tramp je rekao da bi mogao da "ne produži primirje".
- Možda ga neću produžiti, ali blokada iranskih luka će ostati. Dakle, imate blokadu i nažalost moramo ponovo da počnemo da bacamo bombe - rekao je Tramp, prenosi Rojters.
(Tanjug)
