RUSKA armija povećava broj satelita u kosmosu, pa je danas sa kosmodroma Pleseck u Arhangelskoj oblasti poletela raketa "sojuz-2.1B" koja je na planiranu orbitu dovezla satelite za rusku vojsku, potvrdilo je Ministarstvo odbrane.

Pre svega je to važno zbog rata u Ukrajini, pošto je 2022. godine Rusija bila u inferiornoj poziciji jer je ukrajinska vojska dobijala u režimu realnog vremena informacije o ispaljivanju ruskih raketa od Pentagona i "Skajlinka" Ilona Maska.

Direktor "Roskosmosa" Dmitrij Bakanov kaže da Rusija ima u orbiti 364 satelita.



Mada Amerika ima daleko veći broj satelita od Rusije, na Zapadu tvrde da tobože Moskva šalje u kosmos oružje, čak i atomsko. Nedavno su Amerikanci zajedno sa Britancima modelirali atomski napad i zaključili da Rusija može, u slučaju rata, da onesposobi većinu zapadnih satelita.

Dmitrij Bakanov najavio je na zasedanju Saveta Federacije da će rapidno porasti lansiranje satelita 2026. godine, pošto se Istočni kosmodrom kompletira. Najavio je da će se proizvodnja Centra Hruničeva iz Moskve preseliti u Sibir, u Omsk, a proizvodnja raketnih motora iz Podmoskovlja preseliti u Perm u fabriku "Permski motori".

Rusija ima tri odsto od ukupnog broja satelita svih zemalja. Bakanov tvrdi da u orbiti ima ukupno 11.000 satelita i broj se povećava. "Starlink" ima najviše satelita, oko sedam hiljada, na niskim orbitama.

Učestala lansiranja RUSKA kompanija "Biro1440" je napravila seriju niskoorbitalnih satelita "rasvet". U martu je uspešno lansirala 16 satelita na orbiti od 600 do 800 kilometara od zemlje.

Razlika u broju satelita nastala je zbog toga što su Rusi pravili uglavnom velike, teške i vrlo skupe satelite, dok su Mask i mnoge druge zemlje odlučile da u kosmos šalju male i jeftine satelite za određene zadatke. Ivan Mojsejev iz moskovskog Instituta kosmičke politike kaže da mali i jeftini sateliti na niskim orbitama imaju zadatak da pokriju celu kuglu zemaljsku.

Maskovi sateliti su na 550 kilometara od zemlje, da bi mogli da obezbede vezu na Arktiku i severnomorskom putu. Ruski sateliti treće generacije "rasvet" imaju bolje sisteme napajanja energijom, njihovi terminali koriste lasersku međusobnu vezu i imaju plazmin motor. Rusi imaju analoge Maskovim satelitima i oni se zovu "gonci", ali je njih malo u kosmosu.

Bivši direktor "Roskosmosa" Jurij Borisov smatra da Rusija mora da proizvodi 250 satelita godišnje ako želi da ostane jedna od vodećih kosmičkih država.