Svet

Tramp najavljuje preokret: Sporazum sa Iranom već za dan ili dva - pregovori na korak od dogovora

В.Н.

17. 04. 2026. u 20:38

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da očekuje da će konačni sporazum o okončanju rata sa Iranom biti posrtignut "za dan ili dva".

Трамп најављује преокрет: Споразум са Ираном већ за дан или два - преговори на корак од договора

Foto: Alex Brandon/AFP/Sasan/MEI/Sipa Press/ MARIUSZ PRUSACZYK/Alamy/Profimedia

Tramp je za Aksios rekao da će se američki i iranski pregovarači verovatno sastati ovog vikenda.

- Iranci žele da se sastanu. Žele da postignu sporazum. Mislim da će se sastanak verovatno održati tokom vikenda. Mislim da ćemo postići sporazum u narednih dan ili dva - rekao je Tramp u telefonskoj izjavi.

Više američkih zvaničnika i drugih izvora koji su upoznati sa pregovorima rekli su za Aksios da, iako je postignut značajan napredak dok se Sjedinjene Američke Države i Iran približavaju mirovnom planu, i dalje postoje razlike u ključnim pitanjima.

(Tanjug)

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

Koja zemlja ima najviše vremenskih zona? Ima ih čak 12 - ovde sunce nikad ne zalazi

Koja zemlja ima najviše vremenskih zona? Ima ih čak 12 - ovde sunce "nikad ne zalazi"