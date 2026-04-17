Tramp najavljuje preokret: Sporazum sa Iranom već za dan ili dva - pregovori na korak od dogovora
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da očekuje da će konačni sporazum o okončanju rata sa Iranom biti posrtignut "za dan ili dva".
Tramp je za Aksios rekao da će se američki i iranski pregovarači verovatno sastati ovog vikenda.
- Iranci žele da se sastanu. Žele da postignu sporazum. Mislim da će se sastanak verovatno održati tokom vikenda. Mislim da ćemo postići sporazum u narednih dan ili dva - rekao je Tramp u telefonskoj izjavi.
Više američkih zvaničnika i drugih izvora koji su upoznati sa pregovorima rekli su za Aksios da, iako je postignut značajan napredak dok se Sjedinjene Američke Države i Iran približavaju mirovnom planu, i dalje postoje razlike u ključnim pitanjima.
(Tanjug)
