LIDER italijanske partije Liga i desna ruka premijerke Đorđe Meloni, Mateo Salvini ne samo da zagovara uspostavljanje sporazuma sa Rusijom za uvoz gasa uprkos sankcijama EU, već danas organizuje u Milanu veliku manifestaciju gde okuplja evropske suvereniste s geslom "Bez straha - u Evropi gospodari u našoj kući".

Najavljuje da će se na miran način zalagati za "različitu Evropu od ove koju vodi Ursula fon der Lajen" i "raditi odmah na ruskom gasu", a na skup je pozvao predstavnike iz Francuske, Holandije, Austrije, Grčke, Mađarske, Španije, Estonije, Danske...

Salvini ističe da je to miran protest protiv evropskih pravila o suvišnim resursima za naoružanje, a malim za skupu energiju.

Istovremeno, i generalni direktor kompanije ENI, Klaudio Deskalci poziva na ukidanje zabrane mera EU, predlažući suspenziju zabrane ruskog gasa. On je otvoreno pozvao Brisel da promeni kurs. A portparol Kremlja Dmitrij Peskov je već izjavio da je Rusija spremna da nastavi sa isporukama gasa EU "ako postoje preostale količine nakon isporuka na alternativna tržišta".

EU trentno uvozi gas po veoma visokim cenama, prvenstveno iz SAD. Podaci Komisije za 2026. godinu pokazuju da preko dve trećine tečnog prirodnog gasa uvezenog do danas u EU dolazi iz SAD, što ukazuje na najveći nivo zavisnosti od američkih zaliha ikada zabeleženih.